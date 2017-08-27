Başkan Işıklar; Arazi mafyaları rahatsız ediyor, görüyorum

İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ\'deki tarımsal üretime destek vermek ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla Kadıköy Mahallesi’nde düzenlenen 6\'ncı Karpuz Festivali’nde konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul’un yanı başında, tarım yapılmasını ısrarla savunduğunu, beton ve demirin kimliği yok ettiğini belirtirken, arazi yağmasının karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Işıklar, \"Arazi mafyaları rahatsız ediyor, görüyorum. Arsalara direkler takıp etrafını tel çitlerle çeviriyorlar. Hiçbirinin ruhsatı, iskânı yok. İşte bir şehir böyle varoşlaşır, kimliksizleşir ve üretimin dışına çıkarılır. Bu topraklara gözümüz gibi bakacağız\" dedi.

Silivri\'de yoğurt, kavun, bamya ve domatesin ardından Karpuz Festivali düzenlendi. Belediye Başkanı Işıklar, Kadıköy\'de çok kaliteli karpuz üretildiğini, bunun yanı sıra yörede üretilen birçok ürün için festival düzenlediklerini anlatırken, \"Burada bir şey yetişmez diye bir algı yaratıp buraların yağmalanmasını önlememiz için bu festivallerin çok büyük önemi var. İddia ediyorum; dünyanın en iyi karpuzunu Kadıköy yetiştiriyor. Çocuklarımıza bu beton ve demirin, tüm kimlik ve kültürümüzü yok ettiğini anlatmamız gerekiyor. Üzerimize akıp gelen bir yağma anlayışı var. Biz Silivri’de dur diyeceğiz. Karpuzla, kavunla üretimle zenginleştireceğiz. Bizim zenginliğimiz; sizlersiniz ve bu topraklar\" dedi.

Silivri Belediye Başkanı, Türkiye’nin 1980 yılından bu yana sistemli ve düzenli olarak tarım dışına itilmeye, üretimden koparılmaya çalışıldığını savunurken, \"Ne yazık ki fideyi, tohumu bize bir karış toprağı olmayan İsrail satar hale geldi. Bu toprakları korumanın yolunu bulacağız ve geliştireceğiz. Üreteceğimiz ve bunu akıl ile bilim ile yapacağız. İlk defa Türkiye’de bir belediye Tarım Koleji açıyor. Burada sadece karpuzu üretip kamyona yükleyen değil, AR-GE’ler yaparak, çeşitlendirerek ve gıda teknolojilerini de kullanarak doğallığını bozmadan katma değeri yüksek ürünler ortaya koyacağız. Tarım Kooperatiflerimiz daha da etkin hale gelecek, pazarlarda yer bulacak\" diye konuştu.

Halkın desteği ile İstanbul’un yanı başında, tarımı, geleceği, üretimi düşünerek tarım teknolojileriyle gelecekte su ve gıda savaşları olacak kadar önemli bir konuyu, ısrarla ve inatla savunduklarını ifade eden Işıklar, şöyle devam etti:

\"Arazi mafyaları rahatsız ediyor, görüyorum. Arsalara direkler takıp etrafını tel çitlerle çeviriyorlar. Hiçbirinin ruhsatı, iskanı yok. İşte bir şehir böyle varoşlaşır, kimliksizleşir ve üretimin dışına çıkarılır. Onun için bu topraklara gözümüz gibi bakacağız. Kent ve kent çevresi tarım dediğimiz bu. ‘İstanbul’da tarım olmaz’ bunu kim diyorsa inanmayın. Tam tersi buralarda olacak. Bilginin, teknolojinin, üniversitelerin yanında olacak. Burada geliştireceğiz, üreteceğiz Anadolu’ya göndereceğiz. İşte festivaller sadece eğlence anlamını taşımıyor. Bu cumhuriyeti kuranlar ne düşündüyse, biz sonsuza kadar devam ettireceğiz. O teröre kurban gidenleri hiç unutmayacağız ve o kurşunları sıkanlara da bu meydanları doldurarak onlardan korkmadığımızı göstereceğiz. Üreterek zenginleşeceğiz.\"

20 KİLO KARPUZU BAŞININ ÜSTÜNDE TAŞIDI

Karpuz Festivali\'nde 10- 12 yaş arası çocuklar arasında düzenlenen karpuz yeme yarışmasında dereceye giren çocuklara dart seti hediye edildi. En İyi Karpuz Üreticisi yarışmasına 25 üretici katıldı. Homojenlik, etlilik, aroma ve sertlik gibi farklı birçok kategoride değerlendirmeye alınan karpuzlar jüri tarafından tek tek incelendi. Yarışmada Sebahattin Yalın birinci seçilirken tam cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Bu sırada üretici Aziz Ağırman’ın yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki olan karpuzu başının üstünde taşıyarak, mahalle meydanını dolaşmasını ilgi çekti.

SİMGE KONSER VERDİ

Karpuz Festivali\'nde Bigados Halk Oyunları Topluluğu\'nun gösterisi ardından \'Popstar Tayfun \'izleyicileri coşturdu. Gecenin finalinde ‘Miş miş’ isimli şarkısıyla sevilen pop müzik sanatçısı Simge Sağın konser verdi. Konsere çıkmadan önce yediği Kadıköy karpuzunu çok beğendiğini, karpuz şeklindeki küpesini takarak geldiğini söyledi. Festivalde Kadıköylü üreticilerin alana getirdiği tonlarca karpuz katılanlara ikram edildi.



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