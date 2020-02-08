Başkan'ın intikamı: Trump, azil sürecinde kendisine karşı ifade veren hükûmet yetkililerini görevden almaya başladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kendisine yöneltilen suçlamalardan aklandıktan 48 saat sonra kendisi aleyhinde en etkili ifadeleri veren isimlerden ikisini görevden aldı.

Trump, ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'i görevden alırken, Irak gazisi ve üst düzey güvenlik yetkilisi Alexander S. Vindman da güvenlik görevlileri eşliğinde Beyaz Saray'dan çıkarıldı. Vindman'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan kardeşi de işten çıkarıldı.

Trump, aklandıktan sonra yaptığı açıklamalarda azil sürecinde kendisine karşı duruş alanlara sert tepki gösterdi. ABD lideri bu isimlere "kötü kalpli", "yozlaşmış" ve "sahtekar" diye hitap ederken, basın sözcüsü de "Başkan'a karşı duranlar bedel ödemeli" dedi.

Muhalefet, Trump'ın hamlelerine tepki gösterdi.

ABD'nin Trump tarafından görevden alınan AB Büyükelçisi Sondland karardan sonra yaptığı açıklamada Başkan'a ve Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür etti.

Trump'ın rakiplerinin soruşturulması için Ukrayna'ya uyguladığı baskı politikasında önemli roller üstlendiği ortaya çıkan Sondland, Kongre'de ifade verirken, "Biz Başkan'ın emirlerini uyguluyorduk" demişti. Trump'ın kendisine azil soruşturması başlatılmasına sebep olan telefon konuşmasını dinleyen Vindman da ifadesinde ABD liderinin Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy'le yaptığı konuşmada "bir Başkan'ın söylememesi gereken şeyler söylediğini ifade etmişti.