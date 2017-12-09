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Başkan Gürün'den müfettiş açıklaması

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi

09 Aralık 2017 17:37

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı\'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı\'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yi görevinden uzaklaştırması ardından gözler, diğer CHP\'li belediyelere çevrildi. DHA muhabirine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, \"İçişleri Bakanlığı\'ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar\" dedi.

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