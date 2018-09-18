Başkan Gürün: Talebimin olması yanlış olur

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, yerel seçimde aday olup, olmayacağına dair gazetecilerin sorusu üzerine, \"3 dönem belediye başkanlığı, 1 dönem de kurucu belediye başkanlığı görevini yaptım. Benim herhangi bir talebimin olması yanlış olur\" dedi. Gürün, aday belirleme yönteminin henüz netleşmediğini belirterek, parti içinde yarışın belli seviyeyi aşmaması için bir an önce adayların belli olması gerektiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, CHP tarafından İzmir\'de düzenlenen \'Ege Bölgesi Örgüt Toplantısı\'na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürün, yeni dönemde aday olup, olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve eski Milletvekili Nurettin Demir\'in, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday adaylığına yönelik açıklamaları olduğu hatırlatılan Gürün, \"Çok iyi. Çok adaylı yarış, parti içi demokrasi açısından önemli. İsimlerin geçmesi çok iyi. Parti için çok yararlı görüyorum\" diye konuştu.

\'BENİM TALEBİMLE OLMAZ\'

Başkan Gürün, \'Aday olacak mısınız?\' sorusu üzerine, \"Ben 3 dönem belediye başkanlığı, 1 dönem de kurucu belediye başkanlığı görevini yaptım. Benim herhangi bir talebimin olması yanlış olur. Ben fiili olarak belediye başkanıyım. 31 Mart\'a kadar da belediye başkanlığım devam edecek. Bu benim talebimle olmaz. Bu halkın ve ona uygun olarak genel merkezin kararı ne olursa başımızın üzerinde yeri var. Başka arkadaşlarımızın çıkıyor olması, gayet güzel. Bence demokratik bir yarış. Herkes kendisi talip olabilir. \'Ben daha iyi yapıyorum\' diyebilir; ama verilere göre de kararı verecek olan genel merkezdir. Onlar da değerlendirecektir. Önemli olan CHP’nin kalesi olarak değerlendirilen Muğla\'nın herhangi bir sıkıntıya girmeden bu seçimlerden de başarı ile çıkmasıdır\" dedi.

CHP\'nin henüz aday belirleme yönteminin açıklanmadığını da dile getiren Gürün, \"Benim temennim; parti içinde yarışın belli seviyeyi aşmaması için adayların bir an önce belirlenmesinde fayda var\" diye konuştu.

\'AZİZ KOCAOĞLU\'NUN HİZMETLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ\'

Basın mensuplarının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, adaylık konusunda kararını 1 Ekim\'de açıklayacağını hatırlatması üzerine Başkan Gürün, şunları kaydetti:

\"İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu çok başarılı bir belediye başkanı. Gerçekten Türkiye’de çok önemli hizmetlerin altına imza attı. Belli görüşleri var, onları saygı ile karşılamalıyız. Ama geçmişte partiye ve İzmir’e yaptığı hizmetler de göz önünde tutulmalı. Aziz Bey\'in kendi kararı ne olacak? Bunu ortaya koyduktan daha sonra da o konu ile ilgili genel merkezin tavrı ne olacak? Adaylar hangi yöntem ile nasıl belirlenecek? Ona bakmak lazım ama Aziz Bey\'in hizmetlerini göz ardı etmemek lazım.\"

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