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Yaşam

Başkan gözaltında!

Kocaelispor Kulübü Başkanı Gürkan alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma üzerine gözaltına alındı.

26 Aralık 2008 02:00

Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan ile beraberindeki 3 kişi, bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan ile beraberindeki 3 kişi, dün akşam Kocaeli’de merkez Alikahya beldesi Yuvam Akarca Mahallesi’nde bir iş yerinde iş yeri sahibi ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

İşyeri sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri Gürkan ve beraberindeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Alikahya Jandarma Karakoluna götürülen Gürkan ve beraberindeki 3 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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