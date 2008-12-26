Başkan gözaltında!

Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan ile beraberindeki 3 kişi, bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma üzerine gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan ile beraberindeki 3 kişi, dün akşam Kocaeli’de merkez Alikahya beldesi Yuvam Akarca Mahallesi’nde bir iş yerinde iş yeri sahibi ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.



İşyeri sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri Gürkan ve beraberindeki 3 kişiyi gözaltına aldı.



Alikahya Jandarma Karakoluna götürülen Gürkan ve beraberindeki 3 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

