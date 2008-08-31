Başkan görevden alındı, halk protesto etti

Bodrum’un Yalıkavak Belediyesinin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla görevden alındı.



Görevden alınmasıyla nedeniyle ilgili kendisine açıklama yapılmadığını söyleyen Saruhan “İmar plan ve tadilatları nedeniyle hakkımda açılan davaların ve soruşturmaların selameti açısından görevimden alındığımı sanıyorum. Ancak şu ana kadar hiçbir kesinleşen cezam veya suçum yok. İşten el çektirme kararının seçimler öncesinde politik olarak alındığını düşünüyorum, sonucu bekleyip göreceğiz” dedi.

Saruhan’ın görevden el çektirilmesi 4 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Ellerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk Bayrakları ile mitinge katılanlar sık sık hükümet ve Başbakan Erdoğan aleyhine slogan attı.

‘AKP Yandaşları Yalıkavak Düşmanları’ yazısı dikkat çekti. Mitingde konuşan CHP Milletvekili Ali Arslan, “Ergenekon’un yerele indirgenmiş ‘Yergenekon’ biçimini şimdi uygulamaya koydular” dedi.



Görevden uzaklaştırma kararı, Belediye Kanunu’nun 45.’inci maddesi gereği alındı. Hakkında soruşturma açılan belediye başkanları bu karara dayanarak görevden uzaklaştırılıyor. Bu süre içinde başkanlara maaşlarının üçte 2’si ödeniyor. Ancak iki ayda bir durumları gözden geçirilip, karar gerekirse uzatılıyor. Hakkında açılan soruşturmadan beraat eden başkanlar da görevlerine iade ediliyor.

