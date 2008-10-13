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Politika

Başkan Eryılmaz için soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayımlanan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı nedeniyle Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz

13 Ekim 2008 03:00

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayımlanan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı nedeniyle Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz hakkında soruşturma başlattı.
Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturma kapsamında, söz konusu ses kaydı incelenecek, Eryılmaz'ın ifadesine başvurulacak.

AKP Çankaya İlçe Başkanı Alaaddin Varol, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'a ait olduğu öne sürülen ve basın-yayın organlarında yayımlanan ses kaydı üzerine, Eryılmaz ile Çankaya Belediye Meclisinin CHP'li üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Suç duyurusu dilekçesinde, ses kaydında yer alan sözlere yer verilerek, Eryılmaz ile Çankaya Belediye Meclisinin CHP'li üyeleri ve kayıtta ismi geçen diğer ilgililer hakkında “rüşvet”, “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “görevi ihmal” ve “görevi kötüye kullanmak” gibi suçlardan dava açılması talep edilmişti.
Dilekçede, suç duyurusunda bulunulan kişilerin işten el çektirilmeleri ve mal varlıklarına tedbir konulması da istenmişti.


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