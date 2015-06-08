'Başkan Erdoğan ne zamandır ekranlara çıkmıyor?'

Son olarak oy kullanırken konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar süredir ekranlara çıkmadığını anlık olarak sayan bir site kuruldu. 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde sıklıkla ekranlarda konuşmaları yayınlanan Erdoğan'ın seçim sonrasındaki sessizliğine dikkat çeken site, çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasında ekranlara çıkmayarak sonuçlarla ilgili açıklamasını yazılı olarak yapmasını espirili bir dille ele alan site, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.