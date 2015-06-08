T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Başkan Erdoğan ne zamandır ekranlara çıkmıyor?'

Seçimler öncesinde sıklıkla ekranlarda yer alan Erdoğan'ın sessizliği, sosyal medyada da espiri konusu oldu

08 Haziran 2015 22:54

Son olarak oy kullanırken konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar süredir ekranlara çıkmadığını anlık olarak sayan bir site kuruldu. 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde sıklıkla ekranlarda konuşmaları yayınlanan Erdoğan'ın seçim sonrasındaki sessizliğine dikkat çeken site, çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasında ekranlara çıkmayarak sonuçlarla ilgili açıklamasını yazılı olarak yapmasını espirili bir dille ele alan site, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

ETİKETLER

erdoğanne zamandır konuşmuyorcumhurbaşkanı
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-06-08T22:54:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/baskan-erdogan-ne-zamandir-ekranlara-cikmiyor,299114","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/baskan-erdogan-ne-zamandir-ekranlara-cikmiyor,299114"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24