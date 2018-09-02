Başkan Demircan Rize'de hemşehrileriyle buluştu

RİZE, (DHA)-RİZE’NİN Sütlüce Köyü’ndeki 8’inci Geleneksel Sütlüce Festivali’ne katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, burada yoğun sevgiyle karşılandı. Başkan Demircan memleketinde hemşehrileriyle birlikte horon oynadı, çay topladı.

Rize’nin Sütlüce Köyü’nde 8’incisinin Beyoğlu Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlendiği Geleneksel Sütlüce Festivali’ne Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Festival alanına vatandaşlarla beraber yürüyerek gelen Demircan, hemşehrileri tarafından sevgiyle karşılaştı. Ardından köylüleriyle selamlaştı, onlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Çocuklar ise Başkan Demircan için pankart hazırladı.

Festivale aynı zamanda Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kasımpaşa Kulüp Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, STK Başkanları ve Dernek üyeleri katıldı. Festivalde konuşan Demircan’a Rize İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

8’inci Geleneksel Sütlüce Festivali’nde, köy kadınları tarafından yapılan yöresel yemekler festivalde halka ikram edildi. Yemeklerin ardından Başkan Demircan hemşehrileriyle birlikte horon oynadı, onlarla birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Demircan daha sonra, festival alanının yakınlarında bulunan çay tarlasına geçerek çay topladı.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZ “RİZE’Yİ MUTLAKA BİR GÖRSÜN\"

Köyünde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Demircan, “Atalarımız, büyüklerimiz, dedelerimiz onlarca yıl evvel buradan çıkıp İstanbul’a gelmişler, Kasımpaşa’ya yerleşmişler. Ben üçüncü kuşağım. Orada doğdum, orada büyüdüm. Ama sonuçta İbni Haldun’un dediği gibi coğrafya kader. Doğduğumuz yerin de karakterini taşıyoruz. Senede bir kez olsun burada bu etkinliklere katılmaktan çok mutlu oluyoruz. Beyoğlu’nda yaşayan, Anadolu’dan gelmiş, göç etmiş insanları köylerinde bulmanın da ayrı bir iletişimi var. Onları mekanlarında ziyaret etmek de çok anlamlı. Bu çerçevede Rize’deyiz. Bütün Türkiye’deki vatandaşlarımıza “Rize’yi mutlaka bir görün” çağrısını da yapmak istiyorum” dedi

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)