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Politika

BAŞKAN DEĞİRMENCİ'YE İHRAÇ İSTEMİ ANKARA (A.A)

08 Eylül 2010 19:28

-BAŞKAN DEĞİRMENCİ'YE İHRAÇ İSTEMİ ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 13.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Okay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda referandum çalışmaları kapsamında yapılan yurt gezilerinin değerlendirildiğini söyledi. Parti sözcüsü Okay, ayrıca MYK'da ''afiş tartışmaları'' ile ilgili olarak, tüzüğün 68 ve 70. maddelerinin ilgili fıkralarına göre, Avcılar Belediye Başkanı Değirmenci'nin, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

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