Başkan Çerçioğlu:  Aydınlılar güvenli et tüketiyor

AYDIN (DHA) - Yaptığı 5 milyon liralık yatırımla Çine\'deki Ege Et mezbahasını modern hale getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem yerli üreticiyi destekliyor hem de vatandaşlara sağlıklı ve ekonomik et sağlıyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla Ege Et mağazalarından et alıp tüketebileceklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu \"Vatandaşa sağlıklı ve ucuz et ulaştırabilmenin yolu yerli üreticinin önünü açmak. Bizler Ege Et\'le aracıları aradan çıkararak üreticimizin önünü açtık. Kendi çiftçimizin yetiştirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimini kendi mezbahamızda hijyenik ortamda gerçekleştiriyoruz ve her gün 15 Ege Et mağazamızda vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hem aracıların kazanacak olduğu parayı üreticilerimiz kazanıyor hem de Aydınlılar sağlıklı, yerli, milli ve güvenli eti gönül rahatlığıyla tüketiyor\" diye konuştu.



Uyguladıkları sistemi görmek ve uygulamak isteyen bütün kurumlara kapılarının açık olduğunu söyleyen başkan Çerçioğlu \"Aydın\'da uyguladığımız sistemle ilgili tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Uyguladığımız sistem Türkiye geneline yayıldığı takdirde hayvancılığın önü açılacaktır. Hem kendi üreticimizi destekleriz hem de vatandaşlarımızın sağlıklı, ekonomik, hijyenik ve kaliteli et tükettiğinden emin oluruz. Bu projemizin tüm ülkemize ve özellikle yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum\" dedi.