Başkan Çelikbilek: Beykoz’da mülkiyet sorunu çözüldü

İSTANBUL, (DHA)- BEYKOZ Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 1. Etap imar planlarının İBB Meclisi tarafından onaylanmasıyla imara kavuşan Çiğdem Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahallelinin sorularını yanıtlayan Çelikbilek, “Mülkiyet, Beykoz’da bir sorun olmaktan çıktı” dedi.

Beykoz Çiğdem Mahallesi’ndeki vatandaşlarla Halk Meclisi’nde buluşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilçedeki imar ve mülkiyet süreci hakkında bilgi verdi. Göreve geldiği gün ilçenin birinci sorununun mülkiyet, ikinci sorununun ise imar olduğunu söylediğine dikkat çeken Başkan Yücel Çelikbilek, “2/B tapuları, İBB arazilerinin takası, vakıf arazilerinin vatandaşa kazandırılmasıyla bugün Beykoz’da mülkiyet sorun olmaktan çıktı. Milli Emlak Arazileri’nin devri yoluyla ilçe sakinlerimize satışını sağladık. Bu araziler halka çok zor verilen arazilerdir. 3 bin aileyi tapu sahibi yaptık. Bizim hizmet düsturumuzda vatandaşların güveni, rahatı ve huzuru esastır” dedi.

“KİMSENİN BEYKOZLULARI HUZURSUZ ETMEYE HAKKI YOK”

Beykozluların tapularına sahip çıkmak için sabah akşam çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çelikbilek, “Biz Beykozluları tapu sahibi yapmak için gece gündüz çalışırken, vatandaşa tapularınız sahte dediler. Tapuları belediye vermiyor, devletin en güvenilir kurumu olan Tapu Kadastro Müdürlüğü veriyor. Devletin verdiği tapu sahte olur mu? Kim bu tapulara sahte diyorsa asıl sahtekâr onlardır. Kimsenin Beykozluları huzursuz etmeye hakkı yok” diye konuştu.

“2. İHALEYİ AÇARSAK VATANDAŞ MAĞDUR OLUR”

Çelikbilek, İBB arazilerinde yaşayan ve 2013’teki ihalede arazilerini alamayan vatandaşların 2. İhale talebine ise şu yanıtı verdi: “Bu arazilerin satışı için ihale açarsak, kamu alanları da satışa çıkmış olacak. Bu durumda Çiğdem halkı mağdur olacak. Bu bir süreç ve hep birlikte bekleyip neticesini göreceğiz. Burada inşaat faaliyeti yapacak firmalar bana gelecek olursa ancak o zaman sizin lehinize girişimlerimiz olabilir.”

BAŞKAN’DAN MAHALLELİYE HİZMET BİNASI MÜJDESİ

Çiğdem Mahallesi’nde asfaltı, merdiveni, taş kaplama çalışmasıyla hizmet verilmeyen sokağın kalmadığını ifade eden Çelikbilek, yapacakları hizmet binasını şöyle anlattı: “Mahallemizin yüzde 80’ine hizmet götürdük. İçinde aile sağlığı merkezi, kültür merkezi, muhtarlık binası, hanımlar için spor salonlarının olduğu, imar planı çalışmaları nedeniyle bekleyen hizmet binasını da yapacağız. Çiğdem İlkokulu eski mezarlık alanında kaldığı için Boğaziçi İmar Müdürlüğünün vereceği ruhsatın ardından inşasına başlanacak.”

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