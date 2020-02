Başkan Can: Araştırmadan söylem yapıyorsun. Günaydın Kılıçdaroğlu

İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE Belediye Başkanı Hasan Can, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret açıklamaları üzerine konuştu. \"Kılıçdaroğlu’nu hayretle karşıladım” diyen Can, “Biz 2005 yılından beri asgari ücretin üzerine yüzde 60-70 zam koyarak personellerimizin maaşını belirledik. Günaydın Kılıçdaroğlu” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Can, belediyede yapmış olduğu açıklamada ‘Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak’ diyen Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.

“KILIÇDAROĞLU ARAŞTIRMADAN SÖYLEMDE BULUNUYOR”

Kılıçdaroğlu’nun araştırmadan söylemde bulunduğunu vurgulayan Can, şunları söyledi:

“Ben Kılıçdaroğlu’nu hayretle karşıladım. Bir kere daha Kılıçdaroğlu’nun araştırmadan söylemde bulunduğunu görmüş olduk. 1 Ocak’tan itibaren CHP’li belediyelerde asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacaklarını söyledi. Ancak biz 2005 yılından beri asgari ücretin üzerine yüzde 60-70 zam koyarak personellerimizin maaşını belirledik. Taşeron ihalelerini yaparken şartnameleri personele verecekleri ücretleri de tarif ederek hazırlıyorduk. 2018 itibariyle asgari ücret bin 603 lira. Bizde personellerin aldığı en düşük ücret yüzde 43 fazlasıyla 2 bin 502 lira. Bu ücretten daha az alan personelimiz yok. Yine bu çerçevede taşerondan geçerek 4 bin 408 lira ücret alan personellerimiz de var”

“KILIÇDAROĞLU’NA ‘GÜNAYDIN’ DİYORUM”

2019 yılı ücretleri hakkında da bilgi veren Can, “2019 yılında personellerin aldığı ücret, asgari ücretin yüzde 55 fazlası olacak. Yani en düşük işçi ücreti asgari geçim indirimiyle birlikte 3 bin 340 lira gibi rakama ulaşacak. Biz 15 yıldır işçinin hakkını veren bir belediyeyiz. Kılıçdaroğlu’na ‘Günaydın’ diyorum” dedi.

“15 YILDIR ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 60-70 ZAM YAPARAK MAAŞI BELİRLİYORUZ”

15 yıl önce asgari ücreti yüzde 60-70 zamla sözleşmelere koyan ilk belediyelerden biri olduğunu dile getiren Can, “Diğer AK Partili belediyelerin de bu uygulamayı hayata geçirdiklerini biliyorum” dedi. İşçilerin daima yanında olduklarını kaydeden Can, “İşçilerimizin bizim gösterdiğimiz bu muhabbet ve onların haklarını koruma noktasındaki gayretlerimize işçilerimiz de canla başla çalışarak cevap verdiler ve Ümraniye’de çok işi başarmak onlar ile beraber el birliği ile yürümek mümkün oldu. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlara verdiğimiz her şey helal olsun diyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

