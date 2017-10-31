Başkan Çağırıcı, Çağrı Merkezi’nde operatörlük yaptı

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İletişim Merkezi\'ni (BİLMER) ziyaret etti ve ve bir süre operatörlük yaparak çalan telefonları kendisi açtı. Karşısındakilere kendini tanıtan Çağırıcı’ya başta birçok kişi inanamayarak yanlış aradıklarını söylediler ancak konuşma ilerleyince gerçeğin farkına vardılar.

“PARDON ENGELLİLER SARAYI’NI ARAMIŞTIM”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı önceki gün çağrı merkezi olarak ilçe sakinlerine hizmet veren BİLMER’i (Bağcılar İletişim Merkezi) ziyaret etti. Görevlilerden bir süre bilgi aldıktan sonra masaya oturup operatörlük yapan Çağırıcı, çalan telefonları “Buyurun ben Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı” diyerek açtı. Telefonun diğer ucundakiler ise “Pardon Engelliler Sarayı’nı aramıştım” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler. Çağırıcı, bazı vatandaşların sorunlarına hemen çözüm bulurken, bazılarının telefonunu da ilgili birimlere aktardı. Telefonun bağlandığı birimde çalışan personel, başkan Çağırıcı’yı telefonda karşısında bulunca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

“GÖRÜŞMELERDE KOMİK KONUŞMALAR YAŞANDI”

Çağırıcı, yarım saat kaldığı çağrı merkezinde 20 telefonu cevaplandırdı. Görüşmelerde kimi zaman komik konuşmalar da yaşandı. Çağırıcı bu süre içerisinde hem vatandaşla sohbet etmiş hem de telefonu bağladığı birimdeki çalışanları denetlemiş oldu. Başkan Çağırıcı, kolaylıklar diledikten sonra çağrı merkezinden ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)