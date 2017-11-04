Başkan Benli: Tüm kadınları temsil ediyormuş sorumluluğuyla çalışıyorum

İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI Karşılaştırmalı Perspektifle Kadın Hakları Gelişimi isimli panelde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Bir yandan belediye başkanlığımı yaparken bir yandan da tüm kadınları temsil ediyormuş hissi ve sorumluluğuyla çalışıyorum” dedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA-DER) düzenlediği panelin açılışını KA-DER Başkanı Nuray Karaoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaptı. Moderatörlüğünü Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aydan Varol Şentürk’ün gerçekleştirdiği panelin konukları arasında Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Raberto França, İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohoammad Monirul Islam, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şule Kut yer aldı.

“‘ŞEHİRDE KADIN VAR’ DEDİK”

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Benli, 2014 yılının mayıs ayında meclise getirdikleri ilk önergelerden birinin Kadın ve Aile Müdürlüğü kurmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin ilk Kadın ve Aile Müdürlüğünü kurduklarını ifade eden Başkan Benli, “Göreve geldiğimiz ilk yıl Dünya Kadın Belediye Başkanları zirvesi yaptık. Hindistan, Filistin, Kosova, İtalya’nın arlarında bulunduğu 17 ülkeden katılım sağlandı. Onlar, kadın bakış açısıyla neler yaptıklarını bizimle paylaştılar. Hazırladığımız dokümanı kitaba çevirerek adına ‘Şehirde Kadın Var’ dedik” dedi.

Benli sözlerine şöyle devam etti: “Şehirde kadın var ama perspektifi yok, bakış açısı yok ve çözümü olmayabiliyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda kadın dostu belediyecilik var. Bir yandan belediye başkanlığımı yaparken bir yandan da bütün kadınları temsil ediyormuş hissi ve sorumluluğuyla çalışıyorum. Biz her şeyi daha iyi yapmak ve başarılı olmak zorundayız ki kadınlar bugün yaşadıkları sorunları gelecekte yaşamasınlar.”

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