Başkan Bedir'den taraftara ''Tribünleri doldurun'' çağrısı

KAYSERİ, (DHA)



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, pazar günü oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçında taraftarlardan stadı doldurarak destek vermesini istedi.

Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının pazar günü saat 13.30\'da başlayacağını hatırlatan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \"Takımımız ile Sivasspor arasında yapılacak bu maç, her iki takımın puan sıralamasındaki yeri açısından oldukça önem taşımaktadır. Özellikle son 2 sezondur içeride ve dışarıda Kayserisporumuza yoğun destek veren büyük taraftarımız için de Sivas maçının ayrı bir önemi bulunmakta, bu maçta alacağı galibiyet sonucu 3 puanla birlikte psikolojik ve istatistik açısından da büyük moral ve motivasyon kazanacağı bilinmektedir. Şöyle ki, her iki takım bugüne kadar toplam 38 maçta karşılaşmış, bu maçların 11\'ini Kayserispor’umuz, 11\'ini Sivasspor kazanmış, 16 maç ise berabere sonuçlanmıştır. Sivasspor\'un son galibiyeti 2014 yılında olmuş, takımımız ise son galibiyetini geçtiğimiz sezon Sivas deplasmanında elde etmiştir. Rakibimizle evimizde oynadığımız 17 maçta ise, Kayserispor’umuzun 5 galibiyetine karşılık Sivasspor\'un 3 galibiyeti bulunmaktadır\" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Bedir şunları söyledi:

\"Bu rakamlar da göstermektedir ki, Sivasspor ile pazar günü oynayacağımız maç çok önemli olup, değerli hemşerilerimiz açısından da ayrı bir özellik taşımaktadır. Seyirci rekorlarının kırıldığı, taraftarımızın maç bitimine kadar inanılmaz destek verdiği, maç öncesi ve maç sonrası ambiansın çok farklı yaşandığı maçlar Kayserispor ve Sivasspor maçlarıdır. Yani bu müsabakalar bir maçtan ötesidir. Pazar günü oynanacak maçta tarif edilen atmosferde oynanacak olup, evimizde hem Sivasspor takımını hem de gelecek olan Sivasspor taraftarlarını ağırlamış olacağız. Bu itibarla, tribünleri tamamen doldurmak suretiyle, takımımıza azami ve desteği verirken, maç boyunca, hiç ara vermeden yapacağımız tezahüratlar da oyuncularımızı ekstra motive edecektir. Ayrıca, maç öncesi, maç sırası ve sonrasında rakip takım ve taraftarına göstereceğiniz hakaret ve küfürden uzak misafirperverlik, inanıyorum ki alacağımız galibiyetle birlikte, ev sahipliğinde fair-play örneği olarak da Türkiye gündemine gelecektir.\"