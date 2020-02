Başkan Altun: Bursa'nın barosu olmaya devam edeceğiz

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA Barosu\'nda 13- 14 Ekim günlerinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesi adaylığını açıklayan Başkan Gürkan Altun, yeni dönem için yola çıktığı ekip arkadaşlarını tanıttı. Bursa Barosu\'nun, insan hakları ihlallerinden mesleki konulara, kent suçlarından toplumsal hukuksuzluklara kadar her alanda adalet arayışının en etkin kurumu olduğunu belirten Altun, \"Bursa\'nın Barosu olmaya devam edeceğiz\" dedi.

Bursa Barosu\'nda 13- 14 Ekim günlerinde yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi adaylığını açıklayan Başkan Gürkan Altun, \"Savunma mesleği için yapacak daha çok işimiz var\" diye konuştu. Altun, yeni dönem yönetim, disiplin, denetleme kurulları ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeliğine aday avukatları düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Bursa Barosu\'nda 5 Eylül\'de yeniden görev almak için adaylığını açıklayan avukat Gürkan Altun, 2 yıllık çalışma süresi boyunca üstünlerin değil; hukukun üstünlüğüne olan inançla pek çok alanda mücadele verdiklerini söyledi. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi\'nde düzenlediği basın toplantısında gelecek dönem için yola çıktığı ekip arkadaşlarını tanıtan Altun, insan hakları ihlallerinden mesleki konulara, kent suçlarından toplumsal hukuksuzluklara kadar tüm alanlarda adalet arayışının en önemli sembolü olduklarını söyledi.

\'MÜCADELENİN HUKUKİ DAYANAĞI BARO\'

Baroların görevinin, yalnızca mesleki sorunlara çözüm üretmek olmadığını; hukuksuzluklara karşı mücadelenin en etkin kurumlardan olduğunu kaydeden Gürkan Altun, \"Bursa Barosu, kent mücadelesinin hukuki dayanağıdır. Ne insan hakları ihlallerinde ne mesleki konularda ne de kent suçlarında sessiz kaldık. Nerede hukuksuzluk varsa müdahale ettik, koşulları oluştuysa dava açtık. DOSAB tarafından kentin tam ortasına kurulmak istenen termik santral mücadelesinde de en ön saftaydık, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti\'nin üzerine yapılan AVM\'ye karşı da. Kentimizi, çevremizi ve yaşamımızı ilgilendiren bütün hukuki problemlerle ilgili çalışmalar yapıp, davalar açtık. Kentimizin ve hemşehrilerimizin yaşam alanlarının rant uğruna katledilmesine karşı durduk. Bursa\'nın barosu olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'SAVUNMA MESLEĞİ İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR\'

Gelecek sene kuruluşunun 110\'uncu yılına girilecek Bursa Barosu\'nun Atatürkçü, yurtsever, çağdaş ve her zaman hukukun üstünlüğüne inanan avukatlarca yönetilme geleneğinin sürdürüleceğini dile getiren Altun, hukukun üstünlüğünü savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Gelecek 2 yılda hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalarla ilgili de bilgi veren Altun, şunları söyledi:

\"Projesi bitirilen, binası hazır olan, bütçesi onaylanan \'Baro Han Projesi\' kapsamında 85 genç meslektaşımızın mesleğinin ilk 2 yılında yararlanmak üzere ofisler oluşturacağız. Aynı binada hukuk kütüphanesinin de olduğu Atatürk Araştırmaları Kütüphanesi kuracağız. 350 kişilik tiyatro- konferans salonu, 110 kişilik ve 120 kişilik çok amaçlı toplantı salonları, 2 adet toplantı odası, sergi salonu, başkanlık makamı, danışma ofisi, eğitimi ve sanat atölyeleri, kafeterya, çay ocağı gibi kapsamlı hizmetler sunacağız. Meslek içi çalışmalar kapsamında panel, konferans ve sempozyum, uzlaştırıcılık, arabuluculuk ve bilirkişilik alanlarında sertifika programları, kültür, sanat ve spor alanlarında etkinlikler, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye devam edeceğiz. Baro Web TV ve Baro Web Radyo kurularak yayına başlanacak. Dijital hukuk kütüphanesi oluşturarak meslektaşlarımızın hizmetine sunacağız. Baro dergisi ve her ay bülten çıkarmaya devam edeceğiz.\"

Gürkan Altun\'un yeni dönem Yönetim Kurulu adayları; Aslı Evke Yetkin, Aygül Güneş, Ayşe Gonca Gülçin, Hulusi Tağlıoğlu, Hüsniye Altın Yeşil, İlrek Yılmaz, Metin Öztosun, Sefer Bülent Yaylalı, Yener Poroy ve Yıldırım Hacıoğlu\'dan oluştu.



