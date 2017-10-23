Başkan Altepe'nin yapacağı açıklama merakla bekleniyor

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen belediye başkanları arasında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Recep Altepe\'nin, bugün saat 16.00\'da yapılacak açılış töreninde yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenmesine rağmen henüz görevinden ayrıldığını içeren açıklama yapmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin, nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. Altepe, bugün saat 16.00\'da merkez Yıldırım İlçesi\'ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü\'nün açılış törenine katılacak. Altepe\'nin, buradaki törene özel dostlarını da davet ettiği öğrenildi.

Ayrıca Başkan Altepe, twitter hesabından da \'Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü\'nün açılışlarını gerçekleştireceğimiz törenimizi onurlandırmanızı diliyor, tüm dost ve hemşerilerimizi bekliyoruz\' paylaşımını yaptı.

Bosna Hersek\'teki törenlere katıldıktan sonra geçen cuma günü Türkiye\'ye gelen Recep Altepe, Atatürk Havalimanı\'nda istifası ile ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa\'ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım\" demişti.

Daha sonra Bursa\'ya gelen Recep Altepe, hafta sonunu ailesi ve yakınlarının düğün törenine katılarak geçirmişti. Altepe, mesai arkadaşının oğlunun nikah töreninden çıkarken ise DHA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu, “Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi yok. Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar” diyerek yanıtlamıştı.



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