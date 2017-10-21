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Başkan Altepe'nin çevresindeki isimler: Pazartesi günü istifasını açıklayabilir

Fuat KARS/BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recp Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında  gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği beli

21 Ekim 2017 13:57

Fuat KARS/BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recp Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında  gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği belirtildi.
Bosna Hersek ziyaretini tamamlayan Başkan Altepe, dönüşü dün Atatürk Havalimanı\'ndan yurda dönerken, gazetecilerin \"İstifanız istendi mi?\" sorusuna \"Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa\'ya dönüyorum. İnşallah gröev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım\" dedi. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün gün içersinde hiç bir törene katılmadı. Başkan Recep Altepe\'nin yakınlarına, pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği belirtildi. Altepe\'ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi:
\"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen, görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi, son anda bir gelişme olmazsa pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi.\"

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