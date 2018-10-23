T24 LogoT24 Logo
Spor

Başkan Ali Koç'tan Tyler Ennis'e ziyaret

İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Fenerbahçe maçında sakatlanarak maçı yarıda bırakan ve hastaneye kaldırılan sarı lacivertlilerin yeni transferi Tyler Ennis'i bu akşam başkan Ali Koç ve baş

23 Ekim 2018 01:38

İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde dün oynanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Fenerbahçe maçında sakatlanarak maçı yarıda bırakan ve hastaneye kaldırılan sarı lacivertlilerin yeni transferi Tyler Ennis\'i bu akşam başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ziyaret etti.
Başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy, dünkü maçta yaşadığı sakatlık sonrası bugün bir operasyon geçiren yeni transfer Tyler Ennis\'i hastanede ziyaret etti. Sol bacak kaval kemiğinde deplase kırık olan Tyler Ennis\'le bir süre sohbet ederek moral veren Ali Koç ve Semih Özsoy, oyuncuya desteğini gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATahincioğlu Basketbol Süper LigiArelBüyükçekmeceFenerbahçeTyler EnnisAli KoçSemihBaşkan Ali KoçSol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24