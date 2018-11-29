Başkan Alatepe'den Yeni Havalimanı işçilerine ilk gün uğurlaması

İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ESBİM aracılığıyla İstanbul Havalimanı’nda işe başlayan Esenyurtluları ilk iş gününde mesailerine uğurladı. İşe başlayan 157 vatandaş ve iş görüşmesine gidecek 50 kişilik grup, Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüslere bindirildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) aracılığıyla iş sahibi olan 157 kişiyi ilk iş günlerinde bizzat uğurladı. İş başı yapacak 157 vatandaş ve iş görüşmesine gidecek 50 kişiden oluşan 207 kişilik grup, ESBİM binası önünden Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüslere bindirildi. İşçileri ilk mesaisine uğurlayan Başkan Alatepe, Yeni Havalimanı’nda 150 bin kişi çalışacağına dikkat çekti. Belediye olarak da en az 20 bin Esenyurtlunun ESBİM aracılığıyla orada çalışmasını amaçladıklarını aktaran Başkan Alatepe, “İlk gidenler çok avantajlı olacak. Çünkü sizler ilk başladığınız için oranın büyüyenleri olacaksınız. Etap etap büyüdüğü zaman her bölüme şef, müdür, amir gerekecek. Bunları tecrübelilerden seçecekler. Sizlerde önce gidiyorsunuz hangi birimde olursanız olun bilen insanlar olacaksınız” dedi.

Beyaz yakalı, temizlik, güvenlik gibi personellerin Esenyurt’tan alınmasını hedeflediklerini kaydeden Alatepe, “20 bin kişiye talibiz ama bu sayıyı 40 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Avcılar’dan başlayıp Boğazköy’e giden bir metroya kavuşacağız. Bu hattın da havalimanında noktalanacağını düşünüyorum. Buradan insanların ulaşımı da kolay olacak” diye konuştu.

“38 BİN KİŞİYE İŞ BULDUK”

ESBİM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 3 ayda yeni havalimanında 2 bin 200 kişi işe başladı. Belediye tarafından, ESBİM kurulduğundan bu yana, yüzde 40’ı kadın ve yüzde 15’i engelli olmak üzere 38 bin 800 kişiye iş imkanı sunuldu. Diğer yandan istihdam merkezinin sadece Esenyurtlu vatandaşlara değil Türkiye genelinde her vatandaşa başvuru yapma imkanı sağlama amacının bulunduğu belirtildi.