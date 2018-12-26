Başkan Alatepe: Suriyeliler Türkiye'den ihracat yapacak

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, başkanlık görevini yürüttüğü 1 yılın değerlendirmesinde, Esenyurt’ta yaşayan 5 bin civarında Suriyelinin ülkelerine gönderildiğini söyledi. Alatepe, “Bir iki yıl içerisinde bizim onlara harcadığımız paranın iki katı değerinde Türkiye’den ihracat yapacaklar” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, başkanlık görevini devraldığı günden bu yana geçen 1 yılı Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde verdiği davette anlattı. Başkan Alatepe, Suriye’nin birçok bölgesine Esenyurt’ta yaşayan 5 bin civarında Suriyeliyi gönderdiklerini belirterek, “Biz ensarız, onlar muhacir. Beş binin üzerinde insanı Suriye’ye gönderdik. 4 bin 250’si bizim elimizle, gerisi kendi imkanlarıyla gitti. Gidenler de 5 yıl geri dönemiyorlar. Gidiyorlar ancak giderken ticaret de yapıp gidiyorlar. İnanın bir iki yıl içerisinde bizim onlara harcadığımız paranın iki katını onlar bizden ihraç edecek” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan programa AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, İl Dernekler Başkanı Şerafettin Öztürk, AK Parti Esenyurt Eski İlçe Başkanı Şenay Değer, AK Parti Esenyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Koç, muhtarlar, cemevi dedeleri katıldı.

“KAPALI PAZARLARIMIZI ÜCRETSİZ OTOPARK OLARAK HALKA AÇACAĞIZ”

İlçede araçlar için tek yön uygulaması yapıldığını ancak sokaklarda yer kalmadığını vurgulayan Alatepe,“Kapalı pazarlarımızı ücretsiz otopark olarak halka açacağız. Güvenlik kameraları sağlandığında her mahallenin kendi otoparkına çekeceği şekilde 10 bin araçlık otoparkın üçünü ocak ayı içerisinde hizmete açacağız” dedi.

HİJYEN VE TABELA DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDIK

İlçede gerçekleştirdikleri tabelaların yüzde 75’inin Türkçe olması uygulaması hakkında da konuşan Başkan Alatepe “Bu çalışmayı yaparken Suriyeli, Türk ayrımı yapmadık. Yazılan yazılar için de ayrım yapmadık. İngilizce, Arapça hepsine aynı muameleyi yaptık. Suriyelilerin dükkanlarıyla ilgili çalışma yaptık. Türk esnafa yaptığımız gibi buralarında ne pişirdiğinin ne sattığının belli olması lazımdı. Buralarda da hijyen ve tabela denetimlerini sıklaştırdık ve uymayanlara gerekeni yaptık“ dedi.