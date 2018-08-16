Başkan Alatepe: Esenyurt olası bir depreme hazır

İSTANBUL, (DHA) -ESENYURT Belediye Başkanı Ali Murat Altepe, ilçenin yüzde 85\'inin olası İstanbul depremine hazır olduğunu söyledi. Alatepe, \"2004\'den bu yana 20 bin civarında eski, çarpık kentleşme ve gecekondu şeklinde olan yapıların tamamı yıkıldı. Bunların yerine deprem yönetmeliğine uygun yeni binalar yapıldı\" diye konuştu.

Alatepe, kentsel dönüşümü yerinde yaptıklarını kaydederek, \"Depreme dayanıklı olmayan binaların da biran önce boşaltılmasını sağladık. Şu an geldiğimiz nokta itibari ile 30 binin üzerinde ruhsat verdik. 20 bin tane bina yıkıldı. Eski, çarpık kentleşme ve gecekondu şeklinde olan yapıların tamamı yıkıldı. Bunların yerine deprem yönetmeliğine uygun yeni binalar yapıldı. Toplam 250 bin konut üretildi. 15 bin tane ticaret merkezi ile 1500 tane fabrika ruhsatı verilerek kent tamamen yenilenmiş oldu. Bugün itibari ile Esenyurt yüzde 85 yenilenmiş oldu\" ifadelerini kullandı.

“2004 YILINDA PLANLAMAYA BAŞLADIK”

2004 yılında planlamayı yaparken, Esenyurt’un önce bir deprem haritasını çıkardıklarını vurgulayan Alatepe, ilçede yapılan kentsel dönüşümde dikkat ettikleri hususları şöyle sıraladı:

\"Hangi alanlarda inşaat yapılır, hangi alanlar önemli alanlar, dere bandına yakın olan alanlar ile ilgili ayrıntılı Jeolojik Etüd (AJE) gerektiren yerler vardı. AJE’lerde de buralara özgü etütler yapılıyor ve o etüde göre kazık çakılarak, temel altı kazıklar yapılarak yine bina yapılabiliyor. Biz bu alanlara daha çok büyük parklar ve yeşil alan olarak değerlendirmeler yaptık. Esenyurt’ta KİPTAŞ’ı getirerek toplu konut alanında büyük gelişim projeleri hazırladık. Sanayi tesislerinin bulunduğu alanları bozmadık. Bu alanları da koruduk. Çünkü Esenyurt\'ta bulunan sanayi alanları ile İstanbul’un Gayri Safi Milli Hasılası’nın Türkiye bazında yüzde 4’ünü kapsıyor. Özellikle E-5 bandında ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, büyük otomobil çarşıları belirledik. Projelerin tamamlanması ile birlikte arsa sahipleri ve yatırımcıları bir araya getirmeye başladık. Ve bölgenin planlı olması, bu planın neticesinde yapmış olduğumuz parselasyonlar bütün vatandaşlarımızın birbiri ile olan göbeğini kestik. Her parseli bağımsız hale getirince yapılaşmanın önü açıldı.”

\"YEŞİL ALANLAR UNUTULMADI\"

Belediyenin yapmış olduğu yatırımlarla beraber, hedeflenen nüfus ile birlikte yeteri kadar yeşil alan, eğitim alanları, sosyal - kültürel alanlar, spor alanları, sağlık alanlarının tamamını planladıklarını ve yaptıklarını dile getiren Alatepe, \"Bütün bu yatırımlar başlamasıyla burada inşaat sektörü hızlandı. Bugün geldiğimiz nokta 20 bin tane bina yıkıldı. Eski, çarpık kentleşme ve gecekondu şeklinde olan yapıların tamamı yıkıldı. Bunların yerine deprem yönetmeliğine uygun yeni binalar yapıldı. 30 binin üzerinde ruhsat verdik. Toplam 250 bin konut üretildi. 15 bin tane ticaret merkezi ile bin 500 tane fabrika ruhsatı verilerek kent tamamen yenilenmiş oldu. Bugün itibari ile Esenyurt yüzde 85 yenilenmiş oldu. Şu anda Esenyurt, İstanbul’un depreme en hazır ilçesidir. Bu yapmış olduğumuz dönüşüm, tamamen kendi içinde yerinde dönüşümdür. Kentsel dönüşüm ile hedeflenen buydu. Fakat biz bunu yerinde dönüşüm ile 2004 yılı itibari ile başladık ve tamamını yaptık. Bu bölgelerde yapılan projelerle birlikte ihtiyaç olan sosyal donatı alanlarını da yine kendi içinde ve yerinde yapılarak, nüfus yükünün ihtiyacı karşılanıyor\" değerlendirmesinde bulundu.

Alatepe, bu dönüşümle Esenyurt\'un,İstanbul’un birçok ilçesinden göç aldığını ve depreme dayanıksız olan binaların boşaltılmasının sağlandığını da söyledi.

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