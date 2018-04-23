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Başkan Alatepe çocukların coşkusuna ortak oldu

İSTANBUL, (DHA)-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı

23 Nisan 2018 22:13

İSTANBUL, (DHA)-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe\'nin katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkan Alatepe’nin koltuğuna ise Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokulu\'ndan 4-B sınıfı öğrencisi Sudem Poturoğlu oturdu.

Başkan Alatepe’nin koltuğuna oturan minik kızın ilk icraatı zabıta ve güvenlik birimlerine telsizle talimat vermek oldu. Poturoğlu, Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile görüşerek bilgi aldıktan sonra Esenyurt için neler yapılacağını sordu. Başkan Alatepe, Poturoğlu ve beraberinde gelen öğrencilere çiçek ve hediyeler verdi. Alatepe, öğrencilerin eğitim hayatlarını en güzel şekilde bitirmelerini dileyerek, \"Çok çalışmanız gerekiyor. Bol bol kitap okuyun\" tavsiyesinde bulundu. Başkan Alatepe, yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler toplu fotoğraf çektirdi.

\"ARTIK YARIŞ DEVRİNDEYİZ\"

Esenyurt Turgut Özal Stadyumu’nda yapılan kutlamalara ise Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşalı Beşli, Esenyurt Ak Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ve ilçede bulunan okullarla birlikte yabancı ülkelerden gelen misafir öğrenciler katıldı. Başkan Alatepe çocuklardan beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, “Burada ailelere büyük görev düşüyor. Hep birlikte el ele vererek çocuklarımızı geleceğe hazırlayalım. Artık zaman bir yarış devri\" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından mehter takımı bir konser verdi. Konserin ardından Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde eğitim gören Romanya, Endonezya ve KKTC\'li ve ilçedeki okulların öğrencileri sırayla grup halinde şarkı söyledi, halk oyunları gösterileri sundu. 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Esenyurt Gaziler Parkı’nda yapılan çeşitli aktivitelerde çocuklar gönüllerince eğlendi. ​

( FOTOĞRAFLI )

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