Başkan Aktaş'tan, SMS ile 'toplu ulaşım' çağrısı

İSMAİL AKGÜL/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cep telefonlarına SMS göndererek, şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imzasıyla cep telefonlarına gönderilen SMS’lerde şöyle denildi:

\"Toplu ulaşımda 9 ayda gerçekleştirdiğimiz indirimlerle yetişkinlere yüzde 14, öğrenciye yüzde 27 indirim yaptık. Gerçekleştirdiğimiz bu indirimlerden faydalanmak hem cebinizi, hem şehir trafiğini rahatlatır. Gelin toplu ulaşımı tercih edelim, hayatı birlikte kolaylaştıralım.\"



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