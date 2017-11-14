Başkan Aktaş: 'T2 hattında' ilk sefer Ağustos 2018’de

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \'T2\' Tramvay hattında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, bölge esnafının sorun ve şikayetlerini dinledi. Göreve geldiği günden bu yana en fazla tartışılan konulardan birinin \'T2 hattı\' olduğunu belirten Başkan Aktaş, 133 milyonluk ihalenin yüzde 60-65’lik bölümünün ödendiğini ve genel anlamda işin büyük bir bölümünün bittiğini, önümüzdeki yılın Ağustos ayında hattın çalışmaya başlamasını hedeflediklerini söyledi. Çalışmalar tamamlandığında İstanbul Caddesi’nin renk ve seyrinin tamamen değişeceğini dile getiren Başkan Aktaş, bu noktada otomobil tamirhanelerinin bulunduğu bölgedeki dönüşümün de artık yüksek sesle konuşulması gerektiğini kaydetti.

Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirilen toplam 8.1 kilometre uzunluğundaki 11 istasyonlu \'T2 Kent Meydanı- Terminal raylı sistem hattında\' inşaat hızla sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat çalışmaları nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadıkları gündeme gelen bölge esnafını gezen Başkan Aktaş, hem yaşanan sorunları hem de esnafın çözüm önerilerini dinledi. İnşaata rağmen bölgede yaşamın devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, esnafın dükkanlarına giriş çıkışı zorlaştıran yan yol üzerindeki molozların bir an önce kaldırılması, gerekli aydınlatmaların yapılması konusunda ilgili daire amirlerine talimat verdi.

İŞİN YÜZDE 65’LİK KISMI BİTTİ

Otobüs terminali içinde yapılan son istasyonu da inceleyen Başkan Aktaş, Bursalılar\'ın yaşamının kolaylaştırılması amacıyla başlanan ancak büyük tepkilere neden olan T2 hattını incelerken, bölge esnafı ile de görüşmeler yaptıklarını belirtti. Altyapı çalışmalarının hepsinin sıkıntılı ve sancılı ilerlediğini ifade eden Başkan Aktaş, şöyle dedi:

\"Ama bittiği zaman da rahatlığını, keyfini bütün şehir yaşayacaktır. Fiili olarak bu ayın üçünde göreve başladım. 11 gündür mübalağasız herkesin ‘hemen o çalışmayı durdurun hemen o çalışmayı bitirin’ şeklindeki bir yaklaşımı söz konusu. Ama şunu ifade etmem lazım; Zamanlamayla alakalı şimdi mi olsaydı, 3 sene sonra mı, 5 sene sonra mı daha iyi olurdu?’ Bunlar tartışılabilir ama gelinen bir nokta var. 133 milyonluk yapılan ihalenin yüzde 60- 65’lik kısmı ödenmiş ve imalatlar yapılmış. Bu arada vagonlar alınmış. Genel anlamda işin büyük kısmı bitirilmiş. Bu saatten sonra esnafın hem de buradaki sirkülasyonu rahat yürütebilmek adına ekstra neler yapılabilir arkadaşlarımızla onların tespitini yaptık, esnafımızın dinledik.\"

CADDENİN SEYRİ DEĞİŞİYOR

İhaleye göre teslim tarihinin önümüzdeki yılın Haziran ayı olarak göründüğünü kaydeden Başkan Aktaş, kavşak ve üst geçit çalışmalarıyla bir aksilik çıkmazsa Ağustos ayında hattı faaliyete geçirmeyi planladıklarını vurguladı. Bunun için gece- gündüz çalışacaklarını vurgulayan Başkan Aktaş, şöyle devam etti:

\"Özellikle arkadaşlarımıza talimatımız; esnafımızın işini kolaylaştırmak için mümkün olduğu kadar önlemler alın. Diğer tarafta okullar, öğrenciler var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sirkülasyon var. Maalesef yaşanmış geçmişte kazalar var. Bundan sonra bir kişinin bile burnunun kanamaması için gerekli tedbirleri daha üst düzeyde almamız gerekiyor. Yine bir an evvel hayata geçirilmesi gereken üst geçitler var. Hali hazırda devam eden hayat, esnafımız var. Özellikle Kent Meydanı Beşyol tarafı daha yoğun oto tamirhaneleri ve benzeri iş ve işlemlerin yapıldığı bölge var. Tabii bu vesileyle esnafımızla şunu da konuşmak durumundayız. Artık bu bölgenin rengi, seyri \'T2 tramvay\' hattından sonra değişecek. Bunun onlar da farkında. Bu dönüşümü sağlayabilmek için neler yapabiliriz işin bu kısmını da artık yüksek sesle konuşmamız gerekli. Caddenin seyrinin, şeklinin değiştiğini düşünürsek bundan sonraki süreçte o binalarla alakalı nasıl bir dönüşüm sağlayabiliriz işin o kısmını da artık yüksek sesle konuşmamız ve bir karara bağlamamız gerekiyor. Esnafta da böyle bir beklenti var. İnşallah o konuda da belediye olarak organizasyonu yapmaya, onları sevk ve idare etmeye çalışacağız” diye konuştu.

TOPLU ULAŞIMDA KALİTE ARTACAK

T2 hattı bitip, T1 hattı ile entegrasyon sağlandığında toplu ulaşım adına önemli bir hamle söz konusu olacağını dile getiren Başkan Aktaş, sürecin sorunsuz ve sıkıntısız şekilde ilerlemesi için bütün hamleleri yapacaklarını açıkladı. Burulaş’ta bir genel müdür değişimi yaşandığını ve İstanbul’dan getirdikleri yeni ekibin yarın göreve başlayacağına dikkat çeken Başkan Aktaş, şöyle konuştu:

“Kesinlikle ve kesinlikle Bursalıların daha rahat ve sağlıklı şekilde ulaşımı için gayret ediyoruz. Toplu ulaşımla alakalı bir miktar ucuzlama da söz konusu olacak. Bunu yapmak durumundayız. İnsanımızın bu konuda beklentileri var. Ama beraberinde kesinlikle kaliteden taviz vermeden, kaliteyi daha üst standartlara taşımamız lazım.”

Başkan Aktaş, 8 bin 100 metrelik T2 hattının yer altında olan 700 metrelik bölümünde çalışmaların bittiğini, bir hafta, 10 gün içinde de ray döşeme çalışmalarına başlanacağını belirterek, hedef olarak belirledikleri Ağustos 2018 tarihi itibariyle İstanbul Caddesi’nin gerçek kimliğine kavuşacağını ekledi.

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