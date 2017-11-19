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Başkan Aktaş, Bursalılarla buluştu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Alinur Aktaş, düzenlenen resepsiyon ile toplu olarak tebrikleri kabul etti

19 Kasım 2017 01:34

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş, düzenlenen resepsiyon ile toplu olarak tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istemesi üzerine görevinden ayrılan Recep Altepe\'nin yerine geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, \'hayırlı olsun\' ziyaretlerini toplu olarak kabul etti. Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde yapılan törende, görevi devraldığı Recep Altepe’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Aktaş, \"Altı da üstü de başka güzel. Bursa evliyalar, padişahlar şehri, kültür ve sanatın, ekonominin, ticaretin, sanatın şehri, Uludağ’ıyla, tarımıyla, doğasıyla çok önemli bir şehir, İnegöl\'deki tecrübelerimizi Bursa\'da sürdüreceğiz, kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi olacağız” dedi. Bursa\'nın en önemli sorunlarından bir tanesinin de ulaşım olduğunu belirten Alinur Aktaş alt yapısında, üst yapısında çevre yatırımlarında ve birçok alanında halkımızla iç içe olacağı\" diye konuştu.
\'Daha yeşil Bursa için bir adım\' sloganıyla programa gelen kurum ve kuruluşlar, çelenk ve çiçek yerine, kendi adlarına fidan dikilmesi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hesabına bağış yaptı.

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