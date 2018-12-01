Başkan adaylığını da zeybek oynayarak açıkladı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- GENEL Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Bayındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağımsız aday olduğunu, belediye binası önünde zeybek oynayarak açıkladı. Bayındır, daha önce de kanser hastalarına moral vermek için şarkı söyleyip, zeybek oynamıştı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olacak olan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Bayındır, adaylık açıklamasını Büyükşehir Belediyesi binasının önünde, zeybek oynayarak açıkladı. Bayındır, kendisini izlemeye gelen vatandaşlara da projelerini anlattı.

Partiler üstü ve halkın tarafsız adayı olacağını dile getiren Bayındır, \"Ya Allah bismillah diyerek adaylığımı ilan ediyorum. Bize oylarınızla bir dayanak noktası olun. Çalışmayı, bölgeme ve ülkeme hizmet etmeyi çok seviyorum. Bu yüzden de doktorluğu, özellikle de cerrahlığı ve siyaseti çok seviyorum. Sağlık alanında, 31 yıldır mesleğimle alakalı sadece İzmir\'e değil bütün Ege Bölgesi\'ne, yediden yetmişe herkese hiç ayrım yapmadan hizmet vermeye çalıştım, çalışıyorum. Bu süre içinde halkımızın sadece sağlık sorunlarının değil daha pek çok sorunlarının da olduğunu yakından gördüm ve yaşadım. Sağlık alanındaki sorunların ve halkın diğer sorunlarının çözümü için sadece doktorluk yapmamın yeterli olmayacağını, siyaset ile de aktif ilgilenmem gerektiğini fark ettim\" dedi.

\'İZMİR\'İN SORUNLARINI ÇÖZMEK İSTİYORUM\'

Sırf bu amaçla 2002\'den beri üst üste beş defa milletvekilliği seçimlerine aday ve aday adayı olarak katıldığını belirten Bayındır, \"35 yıldır, Samsun, Ankara, Diyarbakır, Artvin, Eskişehir ve İzmir\'de yaptığım memuriyet ve hekimlik, 16 yıllık idarecilik ve bir o kadar da siyaset hayatımda elde ettiğim bilgi birikimi ve tecrübelerimi, güzel İzmir\'in sorunlarını çözmek için kullanmak istiyorum. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday oldum\" diye konuştu. Opr. Dr. Mehmet Bayındır, daha önce de kanser hastalarına moral vermek için şarkı söyleyip, zeybek oynaması ile gündeme gelmişti.

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