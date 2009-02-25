Başkan adayından mesaj var

Her bölgede bir aday



Bayrak ve afiş kirliliğine son



Vodera Bilişim Genel Müdürü Ömer Ekinci, yerel seçimlere yönelik kampanyalar için 2 yeni ürün tanıttıklarını söyledi. Her iki ürünün de yakın mesafede kablosuz iletişime olanak tanıyan bluetooth teknolojisiyle çalıştığını ifade eden Ekinci, "Seçimoto"nun dolaşan bir araç olduğunu ve dolaştığı yerlerde bluetoothu olan telefonlara videolu mesaj aktardığını belirtti."E-başkan" sisteminde ise adayın birebir boyutta bir maketinin alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde sabit tutulduğunu ya da araçla belli merkezlerde dolaştırıldığını anlatan Ekinci, adayın kaydedilmiş konuşmasının seçmene aktarıldığını söyledi. Ekinci, "Başkanınızdan mesajınız var, bluetoothunuzu açın' uyarısıyla seçmenin dikkatinin çekildiğini kaydetti.Ekinci, ayakta duran ve karşıdan bakıldığında gerçek zannedilen bu maketi görüp merak eden ve bluetoothlarını açan seçmenlere, öncelikle başkan adayının ismini görüp, 'bu kişiden mesajınız var kabul ediyor musunuz?' sorusunun yöneltildiğini, onaylayanların adayın kendilerine hitaben yaptığı konuşmanın videosunu izleyebildiklerini söyledi."Seçimoto"nun günde 120 bin telefona video gönderme özelliğine sahip olduğunu belirten Ekinci, cihazların satış fiyatlarının yüksek olduğunu, o nedenle kiralamaya da olanak tanıyan bir model geliştirdiklerini bildirdi.Artık seçmenlerin geçmiş dönemlere göre çok daha fazla bilinçli olduğunu, afiş ve pankartlara, yüksek sesle sokaktan geçen seçim arabalarına rağbet etmediklerini savunan Ekinci, "Bir plastik bayrağın 250 yılda topraktan tam olarak temizlendiğini düşünürsek, adayların daha yenilikçi, teknolojik ve etkin yöntemlere başvurması gerektiği gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor" dedi.Her il ve ilçede sadece bir adayla çalıştıklarını belirten Ömer Ekinci, "Bluetooth ile seçim propagandasının aynı seçim bölgesinde birkaç aday tarafından kullanılması seçmenin dikkatini çekecek yerde tam tersi rahatsız edici olabilecektir. Aynı anda birkaç partiden video-mesaj alan seçmen, bırakınız adayların verdiği mesajları dinlemeyi, bu durumu taciz olarak algılayabilmektedir. Bunun önüne geçmek için de her il-ilçede sadece bir adayla çalışıyoruz" diye konuştu.Her seçim öncesi milyonlarca dolar paranın geri dönüşümü olmayan propaganda araçlarına yatırıldığını belirten Ekinci, ekonomik krizin piyasalara etkisi ve çevre kirliliği dikkate alındığında geliştirdikleri sistemin "sosyal sorumluluk" projesi olarak da önem taşıdığını söyledi.Amaçlarını 'küçük bütçelerle büyük etki yaratmak" diye özetleyen Ekinci, dışarıdan bakıldığında yenilikçi propaganda yöntemlerinin lüks ve pahalı gibi algılandığına ancak bunun doğru olmadığını savundu.Ekinci, ortalama 10 bin TL gibi bir bütçeyle seçimlere kadar 5 farklı noktadan seçmene başkan adayının maketiyle videolarının gönderilebileceğini ifade ederek, bu rakamın 1000 adet katalog bastırmaya denk olduğunu belirtti