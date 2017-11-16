Başkan Acar'dan Simi'ye 'geçmiş olsun' ziyareti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediye Başkanı Ali Acar, beraberindeki heyetle birlikte, şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden afet yaşanan Yunanistan\'ın Simi Adası\'na (Sömbeki) gitti. Başkan Acar, Simi Belediye Başkanı Eleftherios Papakadoukas ve ada halkıyla görüşerek, incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, Belediye Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, Muğla Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Erden\'den oluşan heyet, şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden afet yaşayan Yunanistan\'ın Simi Adası\'na ziyaret gerçekleştirdi. Marmaris heyeti, Simi Adası Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas ve Türk dostu Yannis Arapakis tarafından karşılandı. Marmaris heyeti, adayı gezerek inceleme yaptı. Başkan Acar, yöre halkıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Simi Adası Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas, \"İyi günlerde burayı herkes ziyaret eder. Bu felaket gününde bir dostu görmek çok anlamlı. Komşu Marmaris\'ten hem de yılların dostu ve deneyimli bir belediye başkanını görmek acımızı dindiriyor. Böyle bir yağış karşısında yapacak çok bir şey yoktu. Tayfun, yağmur ve golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı 3 saat içinde tüm şehri su altında bıraktı. Bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadık. Umarız bir daha olmaz\" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar ise \"Güney Ege bölgesinde son yıllarda gitgide artan yoğun yağış rejimi belli ki daha da zor günleri hem Türkiye hem de Yunanistan kıyılarına getirecek. Biz yaptığımız altyapı çalışmalarıyla şu anda daha iyi durumdayız. Ancak, yarın ne kadar yağış düşeceğini, hortumları bilemeyiz. Bu nedenle böyle felaket anlarında geçmiş olsun demek, deneyimlerimizi paylaşmak, bir yandan da diğer yerel yönetimlerin ne gibi önlemler aldığını görmek için 2 saatliğine dost ve komşu Simi\'ye geldik. Biz bu sorunu çözmelerine, bilgi ve deneyimlerimizle ne zaman isterlerse destek olmaya hazırız\" diye konuştu.

Heyet, Yunanistan\'ın Rodos Adası\'ndan gelen askeri birliğin temizlik çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Marmaris\'e döndü.

Adada ise yağmur ve fırtına nedeniyle kıyı kesimdeki araçlar ve dükkan önlerindeki eşyaların denize döküldüğü görüldü. Dağların yamacından gelen toprak nedeniyle şehrin yollarının da çamurla kaplandığı gözlendi.

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