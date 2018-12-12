Başkale'de menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin menfeze tuzakladığı, 300 metre kablo bağlantılı el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunarak imha edildi.

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Karayolu üzerinde bulunan bir menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbari üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgeye \'Şehit Uzman Jandarma 1\'inci Kademeli Çavuş Kerem Aydın\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, menfezin içine yerleştirilmiş patlamaya hazır yaklaşık 20 kilogram çift fünyeli hazırlanmış, 300 metre kablo bağlantılı el yapımı patlayıcı tespit etti. Patlayıcı, kontrollü olarak olay yerinde imha edildi.

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