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Başkale'de kaçak sigaraya 2 gözaltı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı 2 evde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran M

24 Aralık 2018 18:28

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı 2 evde 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran Mahallesi\'ne operasyon düzenleyerek çeşitli adreslerde arama yaptı. A.D. ve  S.A.\'ya ait evlerde yapılan aramalarda yurda yasa dışı yolardan getirildiği belirtilen 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili A.D. ve S.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

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