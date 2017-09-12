T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkale'de 52 Afgan kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi'nde, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 20'si çocuk 52  kişi yakalandı

12 Eylül 2017 19:55

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 20\'si çocuk 52  kişi yakalandı.
Başkale İlçesi\'nde, İran sınırında görev yapan askerler, termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında Esenyamaç Mahallesi Yeşilbulak mevkiinde bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirledi. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 20\'si çocuk, 10\'u kadın 52 kaçak yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen kaçaklara burada sıcak yemek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolunden geçirilen kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ERTÜRKBAŞKALEVan DHA VAN BaşkaleAfganistanBaşkaleEsenyamaç Mahallesi YeşilbulakBölgeyeJandarma KomutanlığıDevlet HastanesiVan Emniyet Müdürlüğü YabancılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24