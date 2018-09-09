Başkale'de 41 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 41 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarındaki Düztepe mevkisinde yaya ilerleyen grubu durdurdu. Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 15\'i kadın, 13\'ü çocuk, 41 kişi yakalandı. Kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrollerinden geçirildi. Kaçaklar arasında bulunan bir kadın, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alınırken, diğerleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
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