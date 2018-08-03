Başka Sinema'nın 'Modern Klasikler' seçkisi Kadıköy ve Beyoğlu'nda

Başka Sinema’nın 'Modern Klasikler' seçkisi 10-13 Ağustos tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Sineması’nda seyirciyle buluşacak.
Sinemaseverlerin sabırsızlıkla bekledikleri bağımsız filmleri yıl boyunca izleme fırsatı sunan Başka Sinema, sinema tarihinde önemli yer edinmiş eserleri de izleyciyle buluşturmaya devam ediyor.
Başka Sinema'nın ''Modern Klasikler'' seçkisi, sinema tarihinde önemli bir yer edinmiş eserlerden, kısa zaman önce çekilmesine rağmen seyirciler için anında klasikleşen filmlere kadar kapsamlı bir listeyi barındırıyor.
Seyirci, daha önce izleme fırsatı bulamadığı filmlerle, tekrar tekrar izlemek istediği eserleri bir arada yakalama şansı bulacak.
Seçkideki filmler ise şu şekilde:
Üç Renk Mavi
Üç Renk Beyaz
Üç Renk Kırmızı
Veronique’in Çifte Yaşamı
Victoria
Sevgisiz
Turist
Beden ve Ruh
Ben, Daniel Blake
Anayurt Oteli
Saul’un Oğlu
Prenses Mononoke
Yüzündeki Sır
Satıcı
Dheepan
Kırık Bir Aşk Hikayesi