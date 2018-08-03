Başka Sinema'nın 'Modern Klasikler' seçkisi Kadıköy ve Beyoğlu'nda

Başka Sinema’nın 'Modern Klasikler' seçkisi 10-13 Ağustos tarihlerinde Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Sineması’nda seyirciyle buluşacak.

Sinemaseverlerin sabırsızlıkla bekledikleri bağımsız filmleri yıl boyunca izleme fırsatı sunan Başka Sinema, sinema tarihinde önemli yer edinmiş eserleri de izleyciyle buluşturmaya devam ediyor.

Başka Sinema'nın ''Modern Klasikler'' seçkisi, sinema tarihinde önemli bir yer edinmiş eserlerden, kısa zaman önce çekilmesine rağmen seyirciler için anında klasikleşen filmlere kadar kapsamlı bir listeyi barındırıyor.

Seyirci, daha önce izleme fırsatı bulamadığı filmlerle, tekrar tekrar izlemek istediği eserleri bir arada yakalama şansı bulacak.

Seçkideki filmler ise şu şekilde:

Üç Renk Mavi

Üç Renk Beyaz

Üç Renk Kırmızı

Veronique’in Çifte Yaşamı

Victoria

Sevgisiz

Turist

Beden ve Ruh

Ben, Daniel Blake

Anayurt Oteli

Saul’un Oğlu

Prenses Mononoke

Yüzündeki Sır

Satıcı

Dheepan

Kırık Bir Aşk Hikayesi