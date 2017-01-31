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Kültür-Sanat

Başka Sinema'dan şubatta dört yeni film geliyor

Şubat programının ilk filmi, Maren Ade’nin dram-komedi türündeki yapımı ‘Toni Erdmann’

31 Ocak 2017 15:56

Başka Sinema’nın şubat programı dahilinde  3-24 Şubat tarihleri arasında, son dönem eleştirmen ve festivallerin yıldızı, merakla beklenen dört yeni filmi vizyona girecek.

İlk film, Maren Ade’nin dram-komedi türündeki yapımı ‘Toni Erdmann’. Birbirlerine tamamen zıt bir baba-kızın hikâyesini anlatan film 2016’da Cannes Film Festivali ve Toronto Film Festivali gibi birçok uluslararası organizasyonda ödül almıştı.

Programda yer alan bir diğer yapım ise Barry Jenkins’in Oscar adayı filmi ‘Ay Işığı’. 2016 yapımı film, bir çocuğun büyüyerek kendini keşfetmesine odaklanıyor. ‘En İyi Film’ dahil beş dalda Altın Küre adayı ‘Yaşamın Kıyısında’ ve Jim Jarmusch yönetimindeki ‘Paterson’ program dahilindeki diğer filmler.

Gösterim detaylarına ve biletlere baskasinema.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 Moonlight (Ay Işığı)

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