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Kültür-Sanat

Başka Sinema’dan Beyoğlu Sineması’na destek

Beyoğlu Sineması'nın ayakta kalma mücadelesine destek olmak amacıyla Başka Sinema tarafından yaz boyu sürecek bir film programı hazırlandı

30 Haziran 2016 21:21

Ana akım sinema dağıtıcılarının görmediği bağımsız filmleri Türkiye’de vizyona sokma çabasında bulunan Başka Sinema, Beyoğlu Sineması’na destek olmak amacıyla yaz boyunca bir film programı hazırladı.

Beyoğlu Sineması’nın bulunduğu bölgede ayakta kalma mücadelesine vurgu yapan Başka Sinema’nın programı sene içinde en çok beğenilen filmlerden oluşacak. Biletlerin geliri ise Beyoğlu Sineması’na bırakılacak.

Başka Sinema’nın Temmuz programı şöyle:

1 - 7 Temmuz: Abluka, Club

8 - 14 Temmuz: Mustang, Youth

15 - 21 Temmuz: Son of Saul, Suffragette

22 - 28 Temmuz: 45 Years, Victoria

29 Temmuz - 4 Ağustos: Toz Bezi, A Perfect Da

 

Programla ilgili detaylı bilgiye  http://www.baskasinema.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

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