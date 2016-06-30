Başka Sinema’dan Beyoğlu Sineması’na destek

Ana akım sinema dağıtıcılarının görmediği bağımsız filmleri Türkiye’de vizyona sokma çabasında bulunan Başka Sinema, Beyoğlu Sineması’na destek olmak amacıyla yaz boyunca bir film programı hazırladı.

Beyoğlu Sineması’nın bulunduğu bölgede ayakta kalma mücadelesine vurgu yapan Başka Sinema’nın programı sene içinde en çok beğenilen filmlerden oluşacak. Biletlerin geliri ise Beyoğlu Sineması’na bırakılacak.

Başka Sinema’nın Temmuz programı şöyle:

1 - 7 Temmuz: Abluka, Club

8 - 14 Temmuz: Mustang, Youth

15 - 21 Temmuz: Son of Saul, Suffragette

22 - 28 Temmuz: 45 Years, Victoria

29 Temmuz - 4 Ağustos: Toz Bezi, A Perfect Da

Programla ilgili detaylı bilgiye http://www.baskasinema.com adresinden ulaşabilirsiniz.