Başka Sinema’dan ‘Başka 1 Ocak’

Başka Sinema üç yıldır sürdürdüğü ‘Başka 1 Ocak’ geleneğine, bu yıl yepyeni dört filmle devam ediyor. Bu senenin merakla beklenen filmlerinin bir kısmını seyirciyle buluşturacak seçkide 2021 yılının adından sıkça söz ettiren ödüllü filmlerinden dördü bir araya geliyor.
Geçen yıl çevrimiçi ortama taşınan etkinlik bu sene İstanbul, Ankara ve İzmir’deki mekânlardaki fiziki gösterimlerle gerçekleşecek. Dört filmden oluşan seçki pek çok mecrada yılın en iyi filmleri arasında gösterilen yapımlar Türkiye’de gösterim şansı yakalayacak.
Seçki, Cannes’da Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen ve İran’ın bu yılki Oscar adayı olan Asghar Farhadi imzalı ‘Kahraman/Ghahreman’, Pedro Almodóvar ve Penélope Cruz ikilisini yeniden bir araya getiren ve Cruz’un filmdeki performansıyla Venedik Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandığı ‘Paralel Anneler/Madres Paralelas’, Haruki Murakami’nin aynı adlı öyküsünden uyarlanan ve dünya prömiyerini yaptığı Cannes’dan ‘En İyi Senaryo’ ve FIPRESCI ödülleriyle ayrılan Ryûsuke Hamaguchi imzalı ‘Doraibu mai kā/Drive My Car’ ve ‘Mirai/Mirai no Mirai, 2018’ ile Oscar adaylığı kazanan Mamoru Hosoda’nın Cannes’ın ‘Prömiyerler’ adlı özel bölümünde ilk gösterimini yapan son filmi Belle‘i bir araya getiriyor.