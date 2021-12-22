Başka Sinema’dan ‘Başka 1 Ocak’

T24 Kültür Sanat

Başka Sinema üç yıldır sürdürdüğü ‘Başka 1 Ocak’ geleneğine, bu yıl yepyeni dört filmle devam ediyor. Bu senenin merakla beklenen filmlerinin bir kısmını seyirciyle buluşturacak seçkide 2021 yılının adından sıkça söz ettiren ödüllü filmlerinden dördü bir araya geliyor.

Geçen yıl çevrimiçi ortama taşınan etkinlik bu sene İstanbul, Ankara ve İzmir’deki mekânlardaki fiziki gösterimlerle gerçekleşecek. Dört filmden oluşan seçki pek çok mecrada yılın en iyi filmleri arasında gösterilen yapımlar Türkiye’de gösterim şansı yakalayacak.

Seçki, Cannes’da Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen ve İran’ın bu yılki Oscar adayı olan Asghar Farhadi imzalı ‘Kahraman/Ghahreman’, Pedro Almodóvar ve Penélope Cruz ikilisini yeniden bir araya getiren ve Cruz’un filmdeki performansıyla Venedik Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandığı ‘Paralel Anneler/Madres Paralelas’, Haruki Murakami’nin aynı adlı öyküsünden uyarlanan ve dünya prömiyerini yaptığı Cannes’dan ‘En İyi Senaryo’ ve FIPRESCI ödülleriyle ayrılan Ryûsuke Hamaguchi imzalı ‘Doraibu mai kā/Drive My Car’ ve ‘Mirai/Mirai no Mirai, 2018’ ile Oscar adaylığı kazanan Mamoru Hosoda’nın Cannes’ın ‘Prömiyerler’ adlı özel bölümünde ilk gösterimini yapan son filmi Belle‘i bir araya getiriyor.

Filmlerin salon ve seans bilgileri şöyle:

Belle

Beyoğlu Beyoğlu

13:00

Etiler Akmerkez Cinema Pink

18:30

Kadıköy Kadıköy

15:30

Nişantaşı City’s AVM CineWam

13:00

Ankara (Arcadium)

20:00

Ankara Büyülü Fener Kızılay

13:10

İzmir Alsancak Karaca

13:45

Drive My Car

Beyoğlu Beyoğlu

20:30

Etiler Akmerkez Cinema Pink

21:00

Kadıköy Kadıköy

18:00

Nişantaşı City’s AVM CineWam

15:30

Ankara (Arcadium)

14:00

Ankara Büyülü Fener Kızılay

20:30

İzmir Alsancak Karaca

20:30

Kahraman/A Hero

Beyoğlu Beyoğlu

15:30

Etiler Akmerkez Cinema Pink

13:30

Kadıköy Kadıköy

13:00

Nişantaşı City’s AVM CineWam

19:00

Ankara (Arcadium)

22:30

Ankara Büyülü Fener Kızılay

15:30

İzmir Alsancak Karaca

16:00

Paralel Anneler/Parallel Mothers

Beyoğlu Beyoğlu

18:00

Etiler Akmerkez Cinema Pink

16:00

Kadıköy Kadıköy

21:30

Nişantaşı City’s AVM CineWam

21:45

Ankara (Arcadium)

17:30

Ankara Büyülü Fener Kızılay

18:00

İzmir Alsancak Karaca

18:15