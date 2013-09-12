Başka okula kayıt için doğru adres vermeyen velilere ceza

MEB'in merkezi yerleştirme sisteminden memnun olmayan ve çocuklarının farklı bir okula gitmesini isteyen veliler, internet üzerinden adreslerini farklı göstererek çocuklarının kaydını istedikleri okula yaptılar. Fakat okulun ilk günü bir sürprizle karşılaştılar.

Çocuklarını daha kaliteli okullara kayıt ettirebilmek için sanal olarak adres kaydını değiştiren veliler Nüfus Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı takibine alındı. Yeni eğitim ve öğretim dönemi başlarken, yanlış adresten okullara kayıt yaptıran veliler için cezai işlem uygulandı.

Adrese dayalı kayıt dönemine geçilmesinin ardından 2013-2014 öğretim yılının başlamasıyla dün çocuklarıyla birlikte okula giden veliler, çocuklarının kayıtlarının olmadığını öğrendi.

Birçok veli çocuklarını istedikleri okula kayıt ettirebilmek için yaz döneminde adres değişikliği yaparken, nüfus müdürlüklerine giderek adres değişikliğini beyan ettirdi. Emniyet güçleri tarafından soruşturma kapsamında kontrol edildiğinde adreste oturmadığı tespit edilen çok sayıda veliye, yanlış beyan vermekten dolayı 842 TL ceza işlemi uygulanıp adresten de kaydı düşürüldü. Bu uygulamayı bilmeyen ya da kontrolden haberi olmayan veliler, son kontrolleri yapan okul idareleri tarafından da çocuklarının kayıtlarının silindiğini okullar açılana kadar öğrenemedi.

Kayıt olduklarını sandıkları okulun üniformasına kadar tüm hazırlıklarını tamamlamış olan velilerin şimdi gerçek adreslerinin gerektirdiği okula kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Cezası 842 lira

Yanlış adres beyanında bulunan vatandaşlar, bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine giderek savunmalarını yazarken, savunmayı inceleyen nüfus müdürlükleri daha sonra yanlış adres beyanı olduğuna karar verirse, her beyan için 842 TL ceza kesip tebliğ ediliyor. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa, indirim uygulanıyor.

Önceki yıllarda da benzer olaylar yaşanmış, pek çok veli para cezasına çarptırılırken öğrenciler de kayıtlarını geç aldırabildiklerinden eğitime geç başlamak zorunda kalmışlardı.