Başka hiçbir hastalığı bulunmayan 9 yaşındaki çocuk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde Kimora Lynum isimli 9 yaşıdaki kız çocuğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, çocuğun başka hiçbir sağlık sorunu olmadığını, uyurken öldüğünü ifade etti.

Sputnik'in Reuters'dan aktardığı habere göre, çocuk ölümünden birkaç gün önce yüksek ateş nedeniyle annesi tarafından hastaneye götürüldü, ardından da iyileşmesi için eve gönderildi. Günler sonra biraz daha iyi görünen çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra yorgun olduğunu söyleyip uyudu. Ardından annesine yanıt veremez duruma geldi. Büyükannesi, torununu kurtarmak için ona kalp masajı yaptı.

Annesi Mikasha Young-Holmes WCJB'ye yaptığı açıklamada, “Onu sarstım, bağırdım. Nefes almadığı için sonra annemi eve çağırdım” dedi. Anne, ayrıca yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittiklerinde kızına Koronavirüs testi yapılmadığını ifade etti.

Çocuğa, ancak öldükten sonra Koronavirüs testi yapıldı.