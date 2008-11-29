'Başka heyecan aramam'

'Elveda Rumeli' dizisinin Sütçü Ramiz'i Erdal Özyağcılar, bir erkek olarak, orta yaş bunalımına girip başka heyecanlar aramadığını, tüm zamanını ailesi ve işine harcadığını söylüyor..



Erdal Özyağcılar; son oynadığı dizi 'Elveda Rumeli'de de olduğu gibi, oynadığı her dizide yarattığı karakterlerle unutulmaz bir fenomen hâline geliyor. Türk televizyonlarının en sevilen yüzlerinden olan Özyağcılar, yan rollerden televizyon starlığına uzanan başarı öyküsünü ve hayata bakışını Esquire dergisine anlattı...



Hayat belli amaçları içeriyor. Biyolojik amaçları yerine getiriyor; büyüyor, evleniyor, çocuk yapıyor, onları büyütüyor ve ölüyorsun. Hayatını birleştirdiğin kadın da seninle aynı vizyona sahipse, yılların nasıl geçtiğini anlayamıyorsun.



Huzurlu bir yuvam var



Aile, insan hayatında çok belirleyicidir ve birtakım alışkanlıklar aileden gelir. Ben çok mutlu, sağlıklı bir ailede büyüdüm, herkesin mutlu evlilikleri vardı. Birbirini aldatan eşler görmedim çevremde. Gençken de hayatımı nasıl kurgulayacağım belliydi. Bir erkek olarak, orta yaş bunalımına girip başka heyecanlar aramadım.



Aileme ve işime duyduğum büyük sevgi, zamanımı onlardan başka bir şeye harcamama noktasına getirdi beni. Güzin, arada tartışmalar olsa da bana harika bir aile ortamı ve huzurlu bir yuva sundu. Onun sayesinde işime vakit ayırabildim. Hayatınızda huzur yoksa işinizde de ilerleyemezsiniz.



Beni saygısızlık sinirlendirir. Hayatımda, benden büyük üstatlarım ve genç arkadaşlarım dâhil kimseye saygısızlık etmedim. Saygısızlık gördüğümde dağları yıkabilir, pire için yorgan yakabilirim.



