Başka erkekler için kocalarını terk ettiler

Manken Doğa Bekleriz evli olduğu dönemde Manken Doğa Bekleriz evliyken Bora Erberk ile ilişki yaşadı.

Songül Öden'in, yıldızını parlatan Gümüş dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu ilişki doğrulanmadı ama Öden eşi Canberk Uçucu'dan boşandı.





Pınar Altuğ, Umut Elçioğlu ile evliyken Tony Teoridis ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.Evlilik bitti. Ama Altuğ ve Teoridis ilişkisi de çok uzun sürmedi.

Sibel Can, Hakan Ural ile evli olduğu dönemde Karahan Çantay ile ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

Can eşinden boşandı. Çantay ve Can ilişkisi de uzun sürmedi.

Pınar Aylin, Mert Tokatlı ile evliyken Enis Onat ile birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Aylin ve eşi boşandı.Tuba Ünsal, Cem Cantaş ile evli olduğu sırada Şarkıcı Yalın ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Evlilik bitti..Ünlü şarkıcı Avril Lavigne, Deryck Whibley ile evliydi. Ancak çift bir süre sonra boşanacağını açıkladı.Bu boşanmanın asıl nedeninin Brandon Davis ile ilişki yaşaması olduğu iddia edildi.

LeAnn Rimes, Dean Sheremet ile evliyken rol arkadaşı ile ilişki yaşamaya başladı.Rimes, Eddie Cibrian yüzünden eşini bıraktı.

Kate Hudson, müzisyen Chris Robinson ile evliydi. Çiftin bir çocuğu da vardı.Ama Hudson, aktör Owen Wilson ile ilişki yaşamaya başlayınca yuvasını yıktı. Daha sonra Wilson'ı da terk etti. Aktör intihara teşebbüs etti. Çift bir süre sonra barışsa da ilişkileri pek uzun ömürlü olmadı.





Linda Hogan ve eşi Hulk'ın iki yetişkin çocuğu ve mutlu bir yuvası vardı. Ama Linda yıllar sonra eşini terk etti.Kendisi 40 yaşını çoktan aşmış olmasına ramğne 19 yaşındaki sevgilisiyle gününü gün etmeye başladı.

Slumdog Millionaire filminin yıldızı Freida Pinto, henüz dünya çapında tanınmadan önce evliydi. Ama bu film onun hayatını değiştirdi.Pinto, rol arkadaşı Dev Patel'e aşık olunca kocasını terk etti.