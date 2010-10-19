-''BAŞKA DİLDE AŞK''A RUM BASINI PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenen 5. Uluslararası Film Festivalinde 4 dalda ödül kazanarak bir ilke imza atan ''Başka Dilde Aşk'' adlı filmin adaylığını protesto etmek için bazı Rum basın mensuplarının ödül gecesine katılmadığı, ancak festival yetkililerinin olumsuz tepkileri önemsemediklerini, ödülün yeni bir başlangıca vesile olabileceğini ifade ettikleri belirtildi. Filmin dünya temsilciliğini üstlenen İzzet Pinto, dün gece Larnaka'da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Film festivali'ne saatler kala basına ödül alacak yapımların açıklandığını kaydetti. Türkiye'nin adaylığına ve ödül kazanmasına tepki gösteren bazı basın mensuplarının ödül törenine katılmayarak geceyi boykot ettiklerini dile getiren Pinto, ''Festivali organize edenler aslında gelebilecek tepkiler nedeniyle filmi kabul etme aşamasında tereddüt etti. Ama, 85 ülkeden 1000'i aşkın yapımın başvurduğu yarışmanın jürisi filmden çok etkilenerek bu riski göze aldı'' dedi. Festival yetkililerinin bu ödülü anlamlı bulduklarını da ifade eden İzzet Pinto, ''Bu ödülle dünyaya ortak bir mesaj verildiğini bildiren festival yetkilileri, doğan olumsuz tepkileri önemsemediklerini, bu ödülün yeni bir başlangıca vesile olabileceğini belirttiler'' sözleriyle festival yetkililerinin Türkiye'ye ''zeytin dalı'' uzattıklarını aktardı. İzzet Pinto, gecenin sonunda kazanılan ''Altın Afrodit'' heykelinin yeni bir başlangıcın sembolü olmasını dilediğini belirtti. -ÖDÜL REKORTMENİ YAPIM- Pek çok uluslararası festivalden ödülle ayrılan ''Başka Dilde Aşk'' adlı film, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Kıbrıs Uluslararası Film Festivali'nde 4 dalda ödül aldı. İlksen Başarır'ın yönettiği, Mert Fırat ve Saadet Işıl Aksoy'un başrolde olduğu ''Başka Dilde Aşk'' filmi, Türk sinema tarihinde bir ilke imza atarak Güney Kıbrıs'ta düzenlenen film festivaline katıldı ve yarıştığı 6 kategoriden 4'ünde ödül kazandı. ''Başka Dilde Aşk'', Larnaka'da dün akşam düzenlenen ödül töreninde ''en iyi aktör'', ''en iyi aktris'', ''en iyi müzik'', ''en iyi yönetmen'', ''en iyi senaryo'' ve ''en iyi film'' dallarında yarıştı, ''en iyi aktör'', ''en iyi senaryo'', ''en iyi yönetmen'' ve ''en iyi film'' ödüllerine layık görüldü. Yönetmenliğini İlksen Başarır'ın üstlendiği 2009 yapımı ''Başka Dilde Aşk'' filminde Saadet Işıl Aksoy, Mert Fırat, Emre Karayel, Lale Mansur, Timur Acar, Ayten Uncuoğlu, Metin Coşkun, Şebnem Köstem, Tuğrul Tülek ve Tuna Kırlı rol alıyor. Senaryosunu İlksen Başarır ile Mert Fırat'ın kaleme aldığı filmin müzikleri Uğur Akyürek'in imzasını taşıyor. Bugüne kadar 15'ten fazla ödülün sahibi olan filmden sinema eleştirmenleri övgüyle söz ediyor.