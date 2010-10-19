Başka Dilde Aşk'a protesto

T24 - Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenen 5. Uluslararası Film Festivalinde 4 dalda ödül kazanarak bir ilke imza atan ''Başka Dilde Aşk'' adlı filmin adaylığını protesto etmek için bazı Rum basın mensuplarının ödül gecesine katılmadığı, ancak festival yetkililerinin olumsuz tepkileri önemsemediklerini, ödülün yeni bir başlangıca vesile olabileceğini ifade ettikleri belirtildi.



Filmin dünya temsilciliğini üstlenen İzzet Pinto, dün gece Larnaka'da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Film festivali'ne saatler kala basına ödül alacak yapımların açıklandığını kaydetti.



Türkiye'nin adaylığına ve ödül kazanmasına tepki gösteren bazı basın mensuplarının ödül törenine katılmayarak geceyi boykot ettiklerini dile getiren Pinto, ''Festivali organize edenler aslında gelebilecek tepkiler nedeniyle filmi kabul etme aşamasında tereddüt etti. Ama, 85 ülkeden 1000'i aşkın yapımın başvurduğu yarışmanın jürisi filmden çok etkilenerek bu riski göze aldı'' dedi.



Festival yetkililerinin bu ödülü anlamlı bulduklarını da ifade eden İzzet Pinto, ''Bu ödülle dünyaya ortak bir mesaj verildiğini bildiren festival yetkilileri, doğan olumsuz tepkileri önemsemediklerini, bu ödülün yeni bir başlangıca vesile olabileceğini belirttiler'' sözleriyle festival yetkililerinin Türkiye'ye ''zeytin dalı'' uzattıklarını aktardı.



İzzet Pinto, gecenin sonunda kazanılan ''Altın Afrodit'' heykelinin yeni bir başlangıcın sembolü olmasını dilediğini belirtti.



