Başka Dilde Aşk'a Güney Kıbrıs'tan 4 ödül

T24 - Pek çok uluslararası festivalden ödülle ayrılan ''Başka Dilde Aşk'' adlı film, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Kıbrıs Uluslararası Film Festivali'nde 4 dalda ödül aldı.





İlksen Başarır'ın yönettiği, Mert Fırat ve Saadet Işıl Aksoy'un başrolde olduğu ''Başka Dilde Aşk'' filmi, Türkiye sinema tarihinde bir ilke imza atarak Güney Kıbrıs'ta düzenlenen film festivaline katıldı ve yarıştığı 6 kategoriden 4'ünde ödül kazandı. ''Başka Dilde Aşk'', Larnaka'da bu akşam düzenlenen ödül töreninde ''en iyi aktör'', ''en iyi aktris'', ''en iyi müzik'', ''en iyi yönetmen'', ''en iyi senaryo'' ve ''en iyi film'' dallarında yarıştı, ''en iyi aktör'', ''en iyi senaryo'', ''en iyi yönetmen'' ve ''en iyi film'' ödüllerine layık görüldü.





Filmin dünya temsilciliğini üstlenen İzzet Pinto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde 4 ödül almayı hiç beklemediklerini ifade etti. Organizasyonun en önemli ödülü olan ve ''en iyi film''e verilen ''Altın Afrodit'' ödülünü aldıklarını kaydeden Pinto, ''Gecede en fazla ödül alan bizdik'' dedi. Gecede jüriye politikayla sanatı karıştırmadıkları için teşekkür ettiğini söyleyen Pinto, ''Birçok ödül aldık ama bu en önemli ödül. Güney Kıbrıs'ta yarışıyor olmak ve Güney Kıbrıs'tan bu ödülü almak çok farklı, başka bir katagoriyle kıyaslanamaz'' ifadesini kullandı. Pinto, ''Çok özel bir geceydi, hiç beklemiyorduk. Çünkü aday olmak bile büyük bir olayken 4 ödülle geceden ayrıldık, çok mutlu olduk'' diye konuştu.





Yönetmenliğini İlksen Başarır'ın üstlendiği 2009 yapımı ''Başka Dilde Aşk'' filminde Saadet Işıl Aksoy, Mert Fırat, Emre Karayel, Lale Mansur, Timur Acar, Ayten Uncuoğlu, Metin Coşkun, Şebnem Köstem, Tuğrul Tülek ve Tuna Kırlı rol alıyor. Senaryosunu İlksen Başarır ile Mert Fırat'ın kaleme aldığı filmin müzikleri Uğur Akyürek'in imzasını taşıyor. Bugüne kadar 15'ten fazla ödülün sahibi olan filmden sinema eleştirmenleri övgüyle söz ediyor.