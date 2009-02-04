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Politika

Başka birşey yapmam gerekirdi ama...

Erdoğan: Moderatör edepsiz davrandı. Diplomatik davranmamış olsaydım daha farklı bir şey yapmam gerekirdi, ama yapmadım

04 Şubat 2009 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, Davos’taki Gazze oturumunun arzu edilmedik şekilde cereyan ettiğini belirterek, "Bir moderatör, bir başbakanın omzuna elini atamaz, bu edepsizliktir. Diplomatik davranmamış olsaydım daha farklı bir şey yapmam gerekirdi, ama bunu yapmadım" dedi.

AKP Grubu’nda 1.5 saat konuşan Erdoğan büyük bir bölümü Davos krizine ayırarak, şunları söyledi:

Saygısızlığa fırsat vermeyiz

Gazze konulu oturum, yöneticinin eşitlik ve adalet ilkesinden uzak tutumu nedeniyle arzu etmediğimiz şekilde cereyan etti. Kimsenin Türkiye’yi yanlış bir konumda göstermeye çalışmasına, farklı bir kategoriye yerleştirmesine izin vermeyiz, veremeyiz. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na saygısızlık yapmasına fırsat vermeyiz, veremeyiz. Eğer ben orada diplomatik davranmamış olsaydım daha farklı bir şey yapmam gerekirdi, ama bunu yapmadım

Diplomat değil siyasetçiyim

Oturumda yöneticinin tavrına karşı gösterdiğimiz tepkiyi diplomatik bulmayanlar oldu. Arkadaşlar, diplomasinin tarihinde buna benzer hadiselerin örnekleri vardır. Hepsinden öte ben şunu da söyleyeyim; ben bir diplomat değilim, siyasetçiyim. Ama eğer diplomatlar, bu anlayışla gevşek, yumuşak, aman ha kırmayalım mantığıyla ülkemin menfaatlerine halel getiriyorsa ben böyle bir diplomasiyi de kabul etmiyorum.

İsrail kiminle konuştuğunu bilmeli

Benim diplomatım, aslanın midesinden hakkını söküp alacak diplomattır. Bakınız oturumda son derece diplomatik bir uslup kullandık. Hakkımızı nasıl kullanacağmızı, kiminle nasıl konuşacağmızı da iyi biliriz. Bulunduğumuz makam neyi gerektiriyorsa onu yaparız. İsrail’in Ortadoğu’da, Avrupa’da, Balkanlar’da belki de bizim kadar uyumlu, menfaat paylaşımı içinde olduğu başka ülke yoktur. İsrail’in kiminle neyi nasıl konuştuğunu da çok iyi bilmesi lazım.

Ürkek politika bize yakışmaz

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık makamını bu izzetle, bu vakarla yürüttük, bundan sonra da hassasiyetle yürüteceğiz. Nitekim bazı parti başkanları da bize yapılan haksızlığa işaret ederek davranışın normal ve gerekli olduğunu ortaya koymuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başbakan, milletin kalbinden ne geçiyorsa orada yansıtmıştır, ortamın nezaketine uygun biçimde yansıtmıştır. Başbakan, milletin hissiyatı neyse onu da dile getirmiştir. Mahçup, ürkek, ezik bir politika bize de milletimize de devletimize de yakışmaz.

Bahçeli’ye: Hangi dilden anlarsın

Ülkemin monşerlik denemesinden geçenlerden bazıları, ’Suriye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan’a gitti ama niye Tel Aviv’e gitmedi’ Tel Aviv geldi zaten buraya. 5-6 saatlik görüşme yaptık. Bütün bunları görüştüğümüz halde hálá bunu anlamayan Sayın Bahçeli’ye ’Sen hangi dilden anlarsın onu söyle’, defaatle anlattım. Kriptoları biz sana gelip mi teslim edeceğiz. Yanındaki dış politika uzmanları anlatsın. ’Bunlar niye kayıtlara girmemiş’, kişisel kayıtlara girmediğini ne biliyorsun? Biz yapmakta olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Biz eşeği sağlam kazığa bağlıyoruz, merak etmeyin.

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