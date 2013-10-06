T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Başka bir gazetecilik mümkün mü?'

Penguen medyadan, milk-port gazeteciliğinden şikayet etmek kolay. Okur bağımsız medyaya sahip çıkmadığı sürece bu düzen böyle gider

06 Ekim 2013 14:56

Mehveş Evin

Ordu Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Edebiyat Festivali’nde düzenlenen “Basın özgürlüğü” paneline davetliydim. İnsanların “basın var mı ya Türkiye’de?” diye espri yaptığı bir ortamda, meslektaşlarımla bildik sorunlarımızı konuştuk:

Siyasi baskılar, örgütsüzlük, sansür, tutuklu gazeteciler, bulvar gazeteciliği, işten çıkarılma ve gazete sahipliği yani sermayeyle ilişkiler…

Medyanın sorunları bitmiyor, büyüyor. Okur ve izleyici, “penguen medya” ve “milk port gazeteciliğe” büyük öfke duyuyor. Bu öfke, Gezi sırasında bazı yayın gruplarının boykot edilmesiyle zirveye çıktı.

Hal böyleyken bağımsız yayıncılık yapmaya çalışan, yeni bir “oluşum” için biraraya gelen iyi gazetecilerin sayısı hızla artıyor. Sadece Türkiye değil, dünya gazeteciliği için de tek çıkış yolu bu.

 

Teksesliliği aşmanın yolu

 

Dijital gazetecilik ve sosyal medya, geri dönülmeyecek şekilde medyayı değiştiriyor, dönüştürüyor.

Gezi protestoları sırasında yayına başlayan alternatif haber kanallarına yakında yenileri de katılacak. Vagus TV, Başka Haber, T24 gibi gazetecilerin kurduğu bağımsız, objektif haberciliğe özen gösteren, dijital platformlar sayesinde tekseslilik, sansür, baskı gibi sorunlar aşılabilecek.

Ama bunun tek şartı var:  Halkın desteği.

Gazeteciye de “simit sat onurlu yaşa” dendiği bir zamanda, okur da soslu makarna yerine simit yemeye hatta simit için un almaya hazırlasın kendini!

Bağımsız yayınlara maddi, manevi ve “paylaşma” desteğini eksik etmeyecek ki iyi gazetecilik yapılabilsin.

 

T24'ün Okur Fonu

 

ABD’nin en çok izlenen dijital haber platformu “Democracy Now” okur ve dinleyicilerinden bağış toplayarak varlığını sürdürüyor. Ve bu şekilde yansız, sorgulayan, özlenen gazeteciliği hayata geçiriyorlar.

Proje fonlanma yöntemi olan “crowdsourcing,” Türkiye’de epey yeni. CS,  bağıştan ziyade okuru yapım sürecine ortak olmaya çağıran bir yöntem.

Dört yıldır internette bağımsız gazetecilik mücadelesi veren T24, nihayet bu adımı attı ve “okur fonu” uygulamasını başlattı.

Buna göre her proje için çağrı yapılacak, ihtiyaç duyulan kaynakla ilgili ayrıntılar açıklanacak. Her şey alışılmadık biçimde şeffaf! (Neyin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız buyrun, tıklayın: http://t24.com.tr/okurfonu)

“Haber alma hakkı”na sahip çıkmak istiyorsanız işte size fırsat! Türkiye’de bağımsız haberciliğe katkı sunmanın, hatta bir parçası olmanın tek yolu bu.

Sermayeye, gazeteciye, hükümete kızmak, eleştirmek bir yere kadar… Bağımsız gazetecilik, ancak sizlerin desteğiyle mümkün.

 

ETİKETLER

bağımsız gazetecilikt24okur fonumehveş evinvagus tvbaşka haberabdcrowdsourcingtürkiyetaksimgezi parkıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24