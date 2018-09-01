Başka araçtan atılan izmarit, kamyon kasasında yangın çıkardı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki kamyonun kasasına başka bir araçtan atılan sigara izmariti yangın çıkardı. Yangında, kamyon kasasındaki camlar zarar gördü.

Olay, Malkara-Keşan karayolu üzerindeki Haliç Mahallesi kavşağında meydana geldi. İstanbul\'dan yüklediği camları Edirne\'nin Keşan ilçesindeki bir işletmeye götüren Sunay Yazar (41) yönetimindeki, 34 LA 1158 plakalı kamyonun üstü açık kasasına, hareket halindeki başka bir araçtan atılan sigara izmariti düştü. Yanan izmarit önce kasada serili bezi, ardından döşemeyi tutuşturdu. Kasadan yükselen dumanları fark eden sürücü Sunay Yazar, aracı kenara çekti. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden sürücü, itfaiyeye de haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangında, kamyon kasasında bulunan sanayi camların bir kısmı zarar gördü. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangına atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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