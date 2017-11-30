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Başiskele'de samanlık yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan tutuşan samanlık yandı

30 Kasım 2017 20:50

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan tutuşan samanlık yandı. Yangında dumandan etkilenen M.A. tedaviye alındı.
Öğle saatlerinde, Şehit Ekrem Mahallesi Ressam Sokak\'ta oturan H.A\'nın oğlu M.A., samanlıkta kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar samanı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahele ederek, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü.
Samanlıkta bulunan arazi aracı kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen M.A. hastaneye kaldırıldı.

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