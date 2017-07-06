Başınızı kapatın diyerek kadınlara saldırdı, serbest bırakıldı

Bir kişi, Elazığ Valiliği önünde yaptığı 15 Temmuz darbe girişimi konuşmasının ardından, "başınızı kapatın!" diyerek bir kadına saldırı gerçekleştirdi. Olayın ardından Valilik'te ifade veren fail serbest bırakıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, 3 Temmuz günü Elazığ Valiliği binası önünde 15 Temmuz hakkında konuşan bir kişi birden bire kaldırımda yürüyen ve yanında 6-7 yaşlarında iki çocuğu bulunan bir kadına 'başınızı kapatın' diye bağırarak yumruk attı. Kadınla birlikte ağlamaya başlayan çocuklara çevreden bir yurttaş yardımcı olmaya çalışırken fail başka bir kadına daha saldırdı.

Çevredeki bir yurttaşın faili etkisiz hale getirmesi ardından, kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan fail sorgulamanın ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Özcan, konuyla ilgili “Kadın zaten söz hakkı olmadığını, demokrasiden nasibini almaması gerektiğini, giyim tarzına müdahale edilebileceğini düşünen bir zihniyet var, şu an kadın ikinci sınıf olarak görülüyor” değerlendirmesini yaptı ve aynı gün Çaydaçıra Mahallesinde de iki failin bir kadını darp ettiğini, faillerin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığının bilgisini verdi.