T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başınızı kapatın diyerek kadınlara saldırdı, serbest bırakıldı

Yanında küçük çocuğu da olan bir kadına "başınızı kapatın" diyerek yumruk attı

06 Temmuz 2017 11:41

Bir kişi, Elazığ Valiliği önünde yaptığı 15 Temmuz darbe girişimi konuşmasının ardından, "başınızı kapatın!" diyerek bir kadına saldırı gerçekleştirdi. Olayın ardından Valilik'te ifade veren fail serbest bırakıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, 3 Temmuz günü Elazığ Valiliği binası önünde 15 Temmuz hakkında konuşan bir kişi birden bire kaldırımda yürüyen ve yanında 6-7 yaşlarında iki çocuğu bulunan bir kadına 'başınızı kapatın' diye bağırarak yumruk attı. Kadınla birlikte ağlamaya başlayan çocuklara çevreden bir yurttaş yardımcı olmaya çalışırken fail başka bir kadına daha saldırdı.

Çevredeki bir yurttaşın faili etkisiz hale getirmesi ardından, kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan fail sorgulamanın ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Özcan, konuyla ilgili “Kadın zaten söz hakkı olmadığını, demokrasiden nasibini almaması gerektiğini, giyim tarzına müdahale edilebileceğini düşünen bir zihniyet var, şu an kadın ikinci sınıf olarak görülüyor” değerlendirmesini yaptı ve aynı gün Çaydaçıra Mahallesinde de iki failin bir kadını darp ettiğini, faillerin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığının bilgisini verdi.

ETİKETLER

elazığ valiliğisaldırganyumrukbaşınızı kapatınhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24